Cathay Pacific affiche une perte plus importante de 834 millions de dollars en 2022, mais reste optimiste quant à ses perspectives.

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific Airways Ltd a annoncé mercredi une perte de 6,55 milliards de dollars HK (834,42 millions de dollars) pour 2022, plus importante que la perte de 5,53 milliards de dollars HK de l'année précédente, mais elle s'est montrée positive quant aux perspectives, maintenant que la mise en quarantaine n'est plus nécessaire.

En janvier, la compagnie aérienne prévoyait une perte comprise entre 6,4 et 7 milliards de dollars HK (815 à 892 millions de dollars) pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, après avoir été confrontée à des règles strictes liées à la pandémie au cours de cette période. (1 $ = 7,8498 dollars de Hong Kong)