Catherine Mann, responsable de la fixation des taux d'intérêt à la Banque d'Angleterre, a souligné mercredi la force des pressions sur les prix dans l'économie britannique, indiquant clairement qu'il est peu probable qu'elle vote pour une réduction des taux d'intérêt en août.

Interrogée sur l'impact de la baisse de l'inflation à l'objectif de 2 % de la BoE sur sa politique, Mme Mann a déclaré que cette baisse était simplement "touch and go" et que l'inflation augmenterait probablement au-dessus de ce taux pour le reste de l'année.

Mme Mann, qui fait partie des faucons du comité de politique monétaire de la BoE, a ajouté que la croissance des salaires et des prix des services n'était toujours pas conforme à l'objectif de la BoE.

"Tant que je ne verrai pas une décélération, une décélération soutenue dans les services, je ne serai pas en mesure de prendre position", a déclaré M. Mann après avoir prononcé un discours sur les investissements des entreprises à l'Alliance Manchester Business School.

Elle a ajouté que le fait que l'inflation augmenterait plus tard dans l'année "a de l'importance pour ma prise de décision". (Reportage d'Andy Bruce, édition de Kylie MacLellan)