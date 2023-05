Umar Yusuf Yaru, étudiant en droit nigérian, se détendait dans son appartement lorsqu'il a entendu pour la première fois des coups de feu le mois dernier dans son quartier de Khartoum.

Pendant les neuf jours qui ont suivi, Umar Yusuf Yaru s'est terré seul alors que les forces armées soudanaises affrontaient les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), espérant que les combats cesseraient.

Le 24 avril, alors qu'il n'avait plus accès à Internet et qu'il manquait de nourriture, il a activé les données de son téléphone portable et a repéré une ligne de vie sur Telegram : Le Nigeria allait évacuer ses ressortissants à l'aube du lendemain du campus de l'Université internationale d'Afrique, situé dans la capitale déchirée par la guerre.

Il a rapidement préparé deux sacs et s'est rendu à l'arrêt de bus le plus proche. Mais aucun transport n'arrive.

"Soudain, les forces de sécurité ont surgi de nulle part avec leurs armes. Ils ont pointé une arme sur moi, peut-être pour m'effrayer, et m'ont demandé où j'allais à cette heure de la nuit avec des sacs", raconte Yaru.

Ce fut le début d'un long et terrifiant voyage vers la sécurité.

Alors que des pays riches comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont envoyé des avions pour évacuer leurs ressortissants d'un aérodrome proche de Khartoum, de nombreux Africains et d'autres étrangers originaires de pays moins bien lotis ont lutté pour trouver un moyen de sortir.

Des milliers de personnes se sont entassées dans des bus et des camions pour parcourir les 800 km qui séparent Khartoum de Port-Soudan, sur la mer Rouge, afin d'embarquer sur des navires. D'autres se sont dirigés vers la frontière égyptienne, à 1 000 km au nord, et ont dû faire la queue pendant des jours avant d'être autorisés à traverser.

Mais avec l'augmentation du nombre de réfugiés et la raréfaction du carburant, les prix des transports ont grimpé jusqu'à atteindre des centaines de dollars, hors de portée de beaucoup, y compris d'étudiants comme Yaru.

DES COUPS DE FEU PARTOUT

Face aux combattants, Yaru, 24 ans, était trop effrayé pour réagir.

"J'ai cru que c'était ma fin", a-t-il déclaré à l'agence Reuters.

Mais les combattants se sont contentés de rire et l'ont laissé à l'arrêt de bus.

Yaru a supplié un homme à moto de le déposer à l'université, où, selon lui, plus de 1 000 étudiants nigérians, burkinabés, tchadiens et autres étrangers s'étaient rassemblés.

Mais aucun bus n'est apparu le lendemain. Sans nourriture, sans eau, sans argent et sans électricité, beaucoup se sont sentis frustrés.

"Même en étant assis ici, on entend presque partout des coups de feu. Nous ne sommes pas en sécurité", a déclaré Yaru à Reuters via Zoom la semaine dernière, alors que l'on entendait des pleurs en arrière-plan.

Le gouvernement nigérian a déclaré avoir essayé de louer 250 bus pour évacuer quelque 5 500 de ses citoyens, dont la plupart sont des étudiants. Mais il n'a pu en trouver que 40, pour un coût de 1,2 million de dollars.

Les 10 premiers bus sont arrivés à l'université le 26 avril, mais il n'y avait pas de place pour Yaru. Il a dû attendre quatre jours de plus pour être transporté à Port-Soudan, un voyage de nuit. L'un des bus a pris feu en chemin, mais personne n'a été blessé.

Un autre étudiant nigérian, Kabir Adam, 24 ans, a réussi à se faire une place dans un convoi partant de l'université d'Elrazi, à Khartoum, vers Arqeen, l'un des deux principaux points de passage de la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Mais il a déclaré que les autorités égyptiennes les avaient refoulés, affirmant que les bus n'étaient pas autorisés à traverser.

Ils ont dormi dans le bus cette nuit-là, puis se sont dirigés vers la ville de Wadi Halfa.

Lorsqu'ils sont arrivés, leur chauffeur a déclaré qu'il n'avait pas l'autorisation de les emmener au poste frontière et les a laissés sur le bord de la route. M. Adam a déclaré que lui et d'autres personnes, dont plusieurs femmes enceintes, ont dormi à la belle étoile pendant quatre nuits avant d'être autorisés à entrer en Égypte mardi.

L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria a déclaré que l'Égypte n'autorisait l'entrée de ses ressortissants que s'ils disposaient d'une place sur un vol de départ. Un avion de l'armée de l'air nigériane et un vol charter ont évacué les 354 premiers Nigérians de la ville égyptienne d'Assouan mercredi.

Le ministère égyptien des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Il a indiqué que les autorités fournissaient des services de secours et d'urgence aux points de passage et tentaient d'accélérer les procédures d'entrée en renforçant le personnel frontalier.

C'ÉTAIT TERRIBLE

Même les personnes les plus aisées se sont battues pour sortir. Pride Mubaiwa, un consultant zimbabwéen de 34 ans, a déclaré qu'il s'était blotti dans son salon avec sa femme et son fils de deux ans lorsque les balles ont frappé leur immeuble.

Sans Internet ni électricité pour alimenter leurs téléphones, ils ont eu du mal à communiquer avec leur ambassade ou leur famille. Le peu de nourriture et d'eau qu'ils avaient a été gardé pour leur fils, a-t-il dit.

Au bout d'une semaine, ils ont appris qu'un transport partirait de leur ambassade pour Port-Soudan.

La voiture de Mubaiwa refusait de démarrer et il n'y avait pas de taxis. Ils ont donc parcouru à pied les quatre kilomètres qui les séparaient de l'ambassade. Des combattants de la RSF ont arrêté la famille en chemin, mais l'ont laissée passer lorsqu'elle a dit qu'elle cherchait de la nourriture pour son fils.

Depuis Port-Soudan, ils ont voyagé par cargo jusqu'en Arabie saoudite.

"C'était terrible... Nous dormions à même le sol. Il faisait très froid. J'ai même dû attacher mes t-shirts à mes pieds pour me réchauffer", a-t-il déclaré après avoir atterri dimanche à l'aéroport de Harare, où des membres de sa famille ont pleuré et se sont réjouis.