Cboe Global Markets a déposé mardi une proposition auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour inscrire et négocier des actions d'un ETF bitcoin au comptant par Ark Invest de la cueilleuse d'actions Cathie Wood et la société de produits d'investissement crypto 21 sur la bourse Cboe BZX.

C'est la troisième fois que Cboe demande l'approbation réglementaire pour inscrire et négocier l'ETF Bitcoin ARK 21Shares. La SEC a rejeté les deux propositions précédentes, ainsi que plus d'une douzaine d'autres propositions d'ETF bitcoin au comptant de sociétés telles que Grayscale, Fidelity et NYDIG. (Reportage de John McCrank ; Rédaction de Leslie Adler)