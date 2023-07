Dernière séance de la semaine avec des marchés financiers qui se mettent à hésiter après leur ascension capitalisée sur les bons résultats d'entreprises et les fantasmes d'un retour de l'argent bon marché. Le coup de mou des actions en soirée, pour des raisons un peu confuses à ce stade, si l'on excepte que les prises de bénéfices justifient tout, pourrait priver Wall Street, ou du moins son représentant, le S&P500, d'un cinquième mois consécutif de hausse.

Les indices boursiers souffrent-ils de vertiges ? Car l'air de rien, le S&P500 a subi un retour de manivelle assez important. Initialement bien ancré dans le vert, la vapeur s'est ensuite inversée et les acheteurs se sont évaporés. Résultat des courses, le S&P500 a clôturé en baisse de 0,67%, proche de son plus bas niveau de la séance. L'Europe boursière avait clôturé avant, et d'une bien belle manière puisque le Stoxx Europe 600 NR (qui tient compte des dividendes) a pratiquement atteint son record historique. Plus précisément, 4 petits points le séparent de son zénith à 1016 points. Mais ça, c'était avant que les indices américains se mettent à douter.

Pourtant, la grosse échéance macroéconomique de la veille était passée comme une lettre à la poste. Comme la Fed, la BCE a dégainé une nouvelle hausse des taux, la neuvième d'affilée, portant le taux de refinancement à 4,25%. Comme la Fed, la BCE agira réunion par réunion en fonction des dernières données disponibles. Et donc, comme la Fed, la BCE a refusé de s'étendre sur les prochaines décisions. Christine Lagarde a imité Jerome Powell la veille en déclarant : "nous pourrions relever les taux ou nous pourrions opter pour le statu quo". J'aurais pu faire un copier-coller de mon paragraphe dédié à la décision de la Fed dans la chronique d'hier, tant que le message transmis par la BCE est en tout point en ligne avec celui de la Fed.

Et cette narration plaît aux financiers. Malgré les pincettes prises par les deux grandes banques centrales, ils pensent que la fin du cycle de resserrement monétaire se rapproche. Là où le bât blesse, c'est que les marchés obligataires racontent une histoire complètement différente ! Les rendements des obligations d'Etat américaines ne se sont pas détendus d'un chouia. Au contraire, le rendement du 10 ans américain tutoie une nouvelle fois au-dessus le seuil des 4%. Cette dynamique est liée à l'autre actualité macro du moment, celle d'une économie américaine qui n'a pas fini de causer des maux de tête aux économistes. L'économie US a progressé plus rapidement que prévu au deuxième trimestre grâce à une consommation solide. La première estimation fait état d'une croissance de 2,4% en rythme annualisé, alors que le consensus tablait sur 1,8%. Les hausses de taux à répétition sont donc très bien encaissées. Du côté des marchés actions, cela valide le scénario ciel bleu d'un atterrissage en douceur tant espéré par les financiers. Du côté des marchés obligataires, cela laisse davantage de place pour de nouvelles hausses de taux. Si vous avez un peu de mal à suivre, c'est normal, le message des banques centrales n'est pas clair et c'est probablement fait exprès.

Pour finir ce volet macro qui n'en finit pas, un mot sur la BoJ. La Banque du Japon constitue l'un des derniers bastions à appliquer une politique ultra-accommodante. Il faut rappeler que l'archipel nippon a un rapport particulier avec l'inflation et que cette dernière évolue au-dessus de l'objectif de la Boj. Cette nuit, la politique nippone reste très souple, puisque les taux ont été maintenus au plancher, mais les banquiers centraux ont décidé d'élargir la fourchette de fluctuation tolérée sur les emprunts d'Etat à 10 ans, en relevant le plafond de 0,5% à 1%. En clair, la BoJ ouvre à son tour la voie à une normalisation de sa politique monétaire mais sans toucher à son directeur. La réponse du marché est une vive hausse des rendements du 10 ans japonais (qui dépasse le plafond des 0,5%), une baisse du Nikkei et une hausse du yen.

Sur le front des sociétés, les publications trimestrielles se poursuivent encore et encore. Place aux pétrolières américaines avec Exxon Mobil et Chevron aux Etats-Unis tandis qu'en Europe, les participants du jour sont Hermès, AstraZeneca ou encore Sanofi pour citer quelques dossiers. Comme d’habitude, vous trouverez le condensé des publications sous cette chronique matinale.

En Asie-Pacifique, la dernière séance de la semaine est mitigée. Le Japon cède 1,10% mais la Chine progresse à nouveau, avec notamment un Hang Seng qui avance de 1,3%. La Corée du Sud tient bien en évoluant autour de l'équilibre. Sydney perd environ 0,70%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les estimations de l'inflation de juillet pour la France (8h45) animeront la matinée, avant aux Etats-Unis l'inflation PCE, les revenus et dépenses des ménages (14h30) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00).En complément, tout l'agenda macro ici.

L'euro perd du terrain face au dollar à 1,096 USD. L'once d'or fait marche arrière à 1950 USD. Le pétrole maintient le cap haussier, avec un Brent de Mer du Nord à 83,20 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,60 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans progresse à 4%. Le bitcoin évolue toujours sous la ligne des 30000 USD.

En France

Résultats des entreprises

Annonces importantes (et moins importantes)

Kering acquiert 30% de Valentino pour 1,7 milliard d'euros.

Air France-KLM est en discussions avec Apollo pour l'injection de 1,5 milliard d'euros dans son capital.

Casino, Guichard-Perrachon a trouvé un accord de principe avec ses créanciers pour restructurer sa dette.

Euronext va lancer un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros.

AXA lance une plateforme d'IA sécurisée pour ses employés.

Dans le monde

Résultats d'entreprises

McDonald's dépasse ses prévisions pour le deuxième trimestre avec une croissance à deux chiffres des ventes comparables.

Le bénéfice de Samsung Engineering bondit de 80 % au deuxième trimestre.

AstraZeneca dépasse les attentes au deuxième trimestre.

E.ON relève ses prévisions en raison de la stabilisation des marchés de l'énergie.

CaixaBank dégage un bénéfice en nette progression au premier semestre, grâce à la hausse des taux d'intérêts.

Comet freine fortement au 1er semestre

Forbo enregistre des résultats en baisse au S1 mais se montre plus optimiste pour le S2.

Annonces importantes (et moins importantes)

Toyota va vendre une partie de sa participation dans KDDI pour 1,8 milliard de dollars selon Nikkei.

Tesla fait l'objet d'une enquête en Californie sur des problèmes de sécurité.

Occidental Petroleum choisit Amazon comme fournisseur pour son cloud.

L'autorité de surveillance espagnole ordonne à Naturgy de payer 45 millions de dollars pour manipulation des prix.

Le fonds EQT achète la majorité des parts dans Indira IVF, une société indienne de fertilité.

Sika renforce ses capacités aux Etats-Unis.

Principales publications du jour : Chevron, Exxon Mobil, Audi, Procter & Gamble … Tout l'agenda ici.