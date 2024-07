Donald Trump acceptera l'investiture du parti républicain pour la présidentielle devant des milliers de personnes jeudi. Il s'agira du couronnement d'un rassemblement des fidèles du parti, quelques jours seulement après que l'ancien président a survécu à une tentative d'assassinat.

Voici ce qu'il faut retenir de la convention nationale républicaine.

REMISE EN FORME DE L'IMAGE

Le discours d'acceptation de M. Trump clôturera quatre jours d'un intense travail de refonte de l'image du parti, qui a cherché à présenter son candidat comme un père de famille attentionné et un fonctionnaire désintéressé, injustement dénigré par ses adversaires démocrates qui l'accusent de devenir un dictateur s'il est réélu.

De nombreux orateurs ont parlé de sa chaleur et de son empathie, et certains ont fait part de leurs hésitations à voter pour lui avant de se rendre à l'évidence. Beaucoup ont noté son appel à l'unité et non à la vengeance après la tentative d'assassinat du week-end dernier.

Observant les débats depuis un siège dans l'arène, M. Trump a souri et fait un signe de tête aux récents convertis lorsqu'ils se sont exprimés. Une grande partie de l'événement télévisé semblait avoir pour but de gagner les électeurs indécis qui disent ne pas être complètement opposés à lui mais qui n'aiment pas le drame qui l'entoure souvent.

L'image projetée au cours de ces quatre jours était cependant en totale contradiction avec la façon dont il est perçu par des millions d'Américains. Les démocrates et les critiques au sein de son propre parti ont condamné sa rhétorique souvent incendiaire et parfois raciste, qui inclut des menaces de représailles contre les opposants politiques et l'expulsion de millions d'immigrés qui, selon lui, "empoisonnent le sang" des États-Unis.

Toutefois, cette rhétorique ravit également ses partisans inconditionnels, ce qui soulève la question de savoir si M. Trump peut maintenir l'image que les républicains ont travaillé si dur à créer cette semaine, lorsqu'il tiendra son premier rassemblement samedi avec son nouveau vice-président, le sénateur J.D. Vance.

LES ÉLECTEURS SONT-ILS CONVAINCUS ?

Toute la semaine, les républicains ont affirmé qu'ils étaient à Milwaukee pour représenter les hommes et les femmes oubliés du pays. Le problème de Donald Trump est que de nombreux Américains n'ont pas oublié le chaos de sa présidence 2017-2021 et ses efforts pour renverser sa défaite électorale de 2020.

Des millions d'Américains n'envisageront en aucun cas de voter pour Trump. Dans les sondages réalisés par Reuters/Ipsos et d'autres, Trump n'a jamais réuni une majorité d'électeurs, alors même que Biden est confronté à des doutes croissants quant à son aptitude à exercer ses fonctions.

Le défi de M. Trump consiste à attirer les électeurs du centre. Sa campagne insiste sur le fait que cela commence à se produire, les "États sûrs" démocrates tels que le Minnesota et la Virginie semblant entrer en jeu. Certains sondages montrent que Trump et Biden sont à égalité dans ces États.

Cette semaine, M. Trump n'a sans doute pas fait grand-chose pour améliorer sa position auprès des électrices des banlieues, un autre bloc électoral important. M. Vance, par exemple, a adopté par le passé une position plus extrême sur l'avortement que M. Trump, ce que les démocrates chercheront à exploiter.

Christine Matthews, une enquêtrice spécialisée dans le suivi des femmes dont les votes peuvent aller à l'un ou l'autre des deux grands partis, a déclaré que le choix de Vance donne au ticket "une énergie masculine" qui pourrait attirer les hommes de la classe ouvrière, en particulier ceux de couleur, mais qui pourrait aliéner les femmes.

"Ce choix est un calcul selon lequel ils ne gagneront pas les femmes des banlieues de Philadelphie, d'Atlanta ou de Phoenix, mais qu'ils pourraient augmenter leurs marges auprès des hommes de couleur non diplômés, en particulier les Hispaniques qui, sur des questions culturelles clés, sont plus proches des hommes blancs", a déclaré M. Matthews.