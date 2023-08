Voici une sélection de citations des candidats républicains à l'élection présidentielle de 2024 lors de leur premier débat à Milwaukee mercredi.

GOUVERNEUR DE FLORIDE RON DESANTIS

Sur l'avortement : "Je vais me tenir du côté de la vie. Ecoutez, je comprends que le Wisconsin va faire les choses différemment du Texas (...). Mais je soutiendrai la cause de la vie en tant que gouverneur et en tant que président.

ANCIEN GOUVERNEUR DU NEW JERSEY CHRIS CHRISTIE

Sur Ramaswamy : "J'en ai assez. J'en ai assez, déjà ce soir, de voir un type qui ressemble à ChatGPT se lever ici. Et la dernière personne dans un de ces débats, Brett, qui s'est tenue au milieu de la scène et a dit 'Qu'est-ce qu'un maigrichon avec un nom de famille bizarre fait ici', c'était Barack Obama. Et je crains que nous n'ayons affaire au même type d'amateur sur la scène ce soir".

VIVEK RAMASWAMY, ENTREPRENEUR EN TECHNOLOGIE

"Je crains vraiment que le rêve américain n'existe pas ? si nous ne faisons rien pour y remédier. Et je pense qu'il faudra un outsider (...) parce que depuis longtemps, nous avons des politiciens professionnels au sein du Parti républicain qui ont fui quelque chose. Le moment est venu de commencer à courir vers quelque chose. Vers notre vision de ce que signifie être un Américain aujourd'hui.

"Je suis la seule personne sur cette scène à ne pas avoir été achetée et payée, et je peux donc dire ceci : Le programme sur le changement climatique est un canular".

L'ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE

Sur Vivek Ramaswamy : "Ce n'est pas le moment de faire de la formation sur le tas. Nous n'avons pas besoin de recruter un débutant, nous n'avons pas besoin de recruter des personnes sans expérience".

"Laissez-moi vous expliquer (Ramaswamy) cette fois-ci. J'irai plus lentement cette fois... Ce n'est pas le moment de faire de la formation en cours d'emploi".

ANCIENNE AMBASSADRICE DES NATIONS UNIES NIKKI HALEY

"Ne pouvons-nous pas tous nous mettre d'accord sur le fait que nous n'allons pas mettre une femme en prison ou lui infliger la peine de mort si elle se fait avorter ? Traitons cette question avec le respect qu'elle mérite, humanisons-la et cessons de la diaboliser.

TIM SCOTT, SÉNATEUR AMÉRICAIN DE CAROLINE DU SUD

"Si nous voulons que l'environnement soit meilleur, et nous le voulons tous, la meilleure chose à faire est de rapatrier nos emplois de Chine. Si nous créons 10 millions de nouveaux emplois dans le cadre de mon plan Made in American, nous aurons une meilleure économie et un meilleur environnement."

Sur l'avortement : "Nous devons avoir un président des États-Unis qui défendra et se battra pour limiter l'avortement à 15 semaines au minimum.

ANCIEN GOUVERNEUR DE L'ARKANSAS, ASA HUTCHINSON

"Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse réellement limiter la croissance du gouvernement fédéral, qui puisse réellement en réduire la taille et je me suis engagé à réduire de 10 % les effectifs fédéraux non liés à la défense. C'est un engagement spécifique qui s'attaque à l'État administratif."