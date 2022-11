Ce que disent les gens sur les manifestations du COVID-19 en Chine

Certains ont appelé le président chinois Xi Jinping à démissionner, tandis que dans la capitale commerciale Shanghai, la police a emmené un bus rempli de manifestants, dans des scènes sans précédent depuis que Xi a pris le pouvoir il y a dix ans.

Voici ce que disent les gens sur les troubles en Chine :

GARY NG, ÉCONOMISTE, NATIXIS, HONG KONG :

"Le marché n'aime pas les incertitudes difficiles à évaluer et les manifestations en Chine entrent clairement dans cette catégorie. Cela signifie que les investisseurs deviendront plus averses au risque.

"Les marchés liés à la Chine en Asie, comme l'Australie, Hong Kong, Taïwan et la Corée, sont plus susceptibles de voir un impact plus important."

SUMMER KAY, 24 ANS, INDUSTRIE DE L'INTERNET, BEIJING :

"La pandémie et les codes nous ont apporté tant de torture. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent au chômage, et cela devient un calvaire pour les enfants et les personnes âgées d'obtenir des soins médicaux.

"Si nous restons silencieux, je pense que cela ne fera qu'empirer ... Peut-être que demain la police nous trouvera en se basant sur les dossiers, peut-être que certains d'entre nous seront arrêtés sur des accusations étranges et disparaîtront."

MARTIN PETCH, VICE-PRÉSIDENT, MOODY'S INVESTORS SERVICE :

"Nous nous attendons à ce que les manifestations ... se dissipent relativement rapidement et sans entraîner de graves violences politiques.

"Cependant, elles ont le potentiel d'être négatives pour le crédit si elles sont soutenues et produisent une réponse plus énergique des autorités."

KAY HUANG, 28 ANS, TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DE L'ENTERTAINEMENT, BEIJING :

"Je suis vraiment touchée, surtout quand ils chantent et tout ce qu'ils disent - nous voulons des droits, la liberté et ne pas abandonner. C'est puissant. C'est chaleureux", a déclaré Huang à Reuters lors d'une veillée à la bougie dans l'est de Pékin, dimanche soir.

"Je veux voir Pékin redevenir une capitale normale. Je veux que les gens voient les gens en sécurité, et libres et heureux à nouveau, qu'ils n'aient pas tant de pensées négatives. Je veux ressentir de l'espoir au lieu de me sentir engourdi tous les jours."

ROBERT SUBBARAMAN, ÉCONOMISTE EN CHEF ASIA EX-JAPAN, NOMURA, SINGAPOUR :

"Il y a un risque que le chemin vers la vie avec le COVID soit trop lent, que l'augmentation des cas de COVID alimente davantage de protestations et que l'agitation sociale affaiblisse davantage l'économie sont les préoccupations du marché.

"Les choses sont très fluides. Les protestations pourraient également être le catalyseur qui mène à un résultat positif en amenant le gouvernement à établir un plan de match plus clair sur la façon dont le pays va apprendre à vivre avec le COVID, en fixant un calendrier plus transparent et en accélérant le passage de la Chine à vivre avec le COVID."

LE PREMIER MINISTRE DE TAIWAN SU TSENG-CHANG :

En réponse à une question lui demandant s'il craignait que la Chine n'attaque Taïwan pour détourner l'attention du public des manifestations, Su a répondu : "La Chine est un pays autocratique et totalitaire et elle est proche de nous, donc nous garderons un œil sur tous les changements et mouvements en Chine et nous réagirons immédiatement."