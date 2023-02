Ce que la plus longue étude sur le bonheur au monde dit de l'argent

La réponse facile, selon Robert Waldinger et Marc Schulz, auteurs de "The Good Life" : Non, l'argent ne vous achètera pas le bonheur. C'est ce que révèlent les conclusions de l'étude de Harvard sur le développement des adultes, la plus longue étude au monde sur le bonheur.

La réponse, plus complexe, est que l'argent occupe évidemment une place importante dans notre vie quotidienne et que, jusqu'à un certain niveau de revenu (75 000 $ dans l'étude bien connue), il aura effectivement une incidence sur notre satisfaction, en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux et la prise en charge de nos familles

Au-delà, cependant, il n'y a pas de corrélation. Pour la plupart des experts financiers, il s'agit de ne pas considérer l'argent comme le but ultime, mais comme un moyen de parvenir à une fin, de façonner une existence qui ait du sens.

Depuis 1938, l'étude de Harvard sur le développement des adultes a suivi des personnes - maintenant jusqu'à trois générations - pour découvrir ce qui fait vraiment une vie satisfaisante et ce qui ne l'est pas.

"L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais c'est un outil qui peut nous procurer la sécurité et un sentiment de contrôle sur nos vies", déclare Schulz, qui est également professeur de psychologie au Bryn Mawr College de Pennsylvanie. "En fin de compte, la vie est vraiment liée à nos liens avec les autres. Ce sont nos relations qui nous rendent heureux."

Voici ce que la plus longue étude au monde sur le bonheur peut nous apprendre sur nos vies, nos carrières et, oui, notre argent :

LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE N'EST PAS SYNONYME DE BONHEUR

Notre tendance en tant que société est d'imaginer qu'être un grand parvenu résoudra tous nos problèmes.

Ce n'est pas le cas.

Dans l'étude de Harvard, l'échantillon de participants ayant "des emplois plus prestigieux et plus d'argent n'étaient pas plus heureux dans leur vie", affirme Schulz.

La notion selon laquelle vous serez satisfait si vous poursuivez une réalisation axée sur l'argent - comme une grosse promotion ou un chiffre en dollars dans votre 401(k) - repousse le bonheur dans le futur et toujours hors de portée.

Selon Schulz : "Le problème avec cette approche est que la vie vous dépasse."

CHÉRISSEZ LES AMITIÉS DE TRAVAIL

Oui, l'un des principaux objectifs d'aller au bureau est le chèque de paie. Mais ne négligez pas toutes les petites interactions quotidiennes avec les personnes qui vous entourent au bureau, car il s'avère qu'elles sont en effet très importantes.

"Une grande partie de notre vie éveillée est passée au travail, et si vous croyez que les relations permettent une bonne vie, alors vous devez penser à vos relations au travail", dit Schulz. "Ces relations sont importantes pour votre bien-être, car vous passez une grande partie de votre temps avec elles."

PRÉPAREZ-VOUS DÈS MAINTENANT À LA VIE APRÈS LA RETRAITE

La retraite représente un risque important pour le bonheur et le sentiment d'estime de soi de nombreuses personnes : Étant donné que de nombreuses personnes sont tellement identifiées à leur carrière et à leur titre de poste, la retraite peut leur enlever tout cela et les faire se sentir totalement perdues.

C'est pourquoi les professionnels à mi-carrière devraient penser à changer de vitesse dès maintenant. Construisez un cadre de vie avec un but et un sens et des réseaux en dehors du bureau. Cela peut signifier s'adonner à de nouvelles activités, réparer d'anciennes amitiés ou faire du bénévolat pour ses causes favorites.

"Les personnes qui s'en sortent le mieux à la retraite sont celles qui s'y penchent, qui pensent à leurs relations sociales et qui reconstruisent leurs réseaux en dehors du travail", ajoute Schulz.

VALORISEZ LES EXPÉRIENCES PLUTÔT QUE LES CHOSES

Selon les résultats de l'étude, ce n'est pas en accumulant plus de choses que vous ferez bouger le compteur de bonheur. Pensez plutôt en termes d'expériences.

"Plutôt que d'acheter une plus grande maison ou une plus belle voiture, si vous utilisez votre argent pour partager des expériences avec d'autres, cet argent vous apportera un meilleur retour sur le bonheur", dit Schulz.

Il peut s'agir de vacances, ou d'inviter votre famille à un bon dîner.

"Ce sont les types d'activités qui nous permettent de nous connecter", ajoute-t-il.

FAITES UNE MINI-ÉTUDE DE HARVARD - SUR VOUS-MÊME

L'étude de Harvard fonctionne de la manière suivante : les personnes interrogées - 724 participants originaux, dont certains sont toujours là, et 1 300 descendants - se prêtent à une réflexion et à une auto-évaluation occasionnelles.

Sont-ils heureux ? Sont-ils là où ils veulent être ? Y a-t-il des domaines dans lesquels ils ne sont pas à la hauteur ?

Il n'y a aucune raison pour que le reste d'entre nous ne puisse pas faire de même, avec des contrôles périodiques. De cette façon, si votre carrière, vos amitiés et vos finances ne fonctionnent pas ensemble pour vous donner une vie qui a un but et un sens, vous pouvez ajuster le cap.

"C'est absolument essentiel", dit Schulz. "Il y a des gains à faire en faisant un examen de conscience, et en déterminant si vous faites ce qui est vraiment important pour vous."