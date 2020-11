Ce que la victoire de Biden implique pour la politique financière

par Pete Schroeder et Katanga Johnson

7 novembre (Reuters) - Le nouveau président américain Joe Biden, dont l'élection a été annoncée samedi, ne va probablement pas imposer une régulation stricte au secteur financier mais devrait adopter une ligne plus dure que celles de ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama.

Joe Biden a fait appel à l'ancien régulateur du marché des dérivés Gary Gensler, qui a la réputation d'être dur à Wall Street, pour travailler sur un plan de transition de surveillance du secteur financier.

Voici quelques-uns des domaines clés sur lesquels son administration et son agence se concentreront probablement.

LA LOI DE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

La pandémie a mis un peu plus en lumière les inégalités raciales et de richesses aux Etats-Unis, incitant les démocrates à utiliser une gamme de mesures politiques pour y répondre.

Celles-ci incluent le "Community Reinvestment Act" de 1977, une loi sur les prêts équitables donnant aux banques des points de régulation pour les prêts aux communautés à faibles revenus.

Joe Biden s'est engagé dans ses promesses de campagne à étendre les règles à d'autres secteurs, y compris aux sociétés d'hypothèques et d'assurance.

FINANCEMENT DU LOGEMENT

Résoudre la crise du logement abordable dans le pays est une priorité des démocrates et de Joe Biden.

La nouvelle administration essaiera probablement de mettre un terme à un plan de Donald Trump visant à assouplir le contrôle gouvernemental des géants du financement du logement Fannie Mae et Freddie Mac, une mesure dont les démocrates craignent qu'elle n'augmente le coût des prêts hypothécaires pour les Américains à revenus moyens et faibles.

Joe Biden s'est aussi engagé à revoir les règles du régulateur du logement décidées par Donald Trump afin d'éviter des prêts ayant un impact négatif disproportionné sur les minorités raciales ou d'autres groupes protégés.

PROTECTIONS DES CONSOMMATEURS, RAPPORTS DE CRÉDIT

Joe Biden a défendu l'idée d'un Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) robuste après la création de cette instance à la suite de la crise financière de 2009 pour garantir que les banques ne profitent pas des consommateurs.

Alors que l'agence a été moins offensive durant la présidence de Donald Trump, Joe Biden a approuvé une surveillance plus stricte des prêts à la consommation et a appelé à une répression des pratiques de prêt discriminatoires.

Parmi ses propositions politiques les plus marquantes figure la création d'une agence publique d'évaluation du crédit pour concurrencer Equifax et TransUnion. Selon le programme de Joe Biden, la nouvelle agence viserait à "minimiser les disparités raciales" dans les crédits après que certaines études ont mis en évidence les défauts du système actuel.

RISQUES DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les législateurs démocrates influents et les experts politiques insistent pour que les entreprises publiques soient tenues de divulguer les risques de leurs activités liés au changement climatique et que ces risques soient intégrés dans le système de réglementation financière.

RÉFORME DE LA FAILLITE

Dans un volte-face, Joe Biden a adopté un plan de réforme de la faillite porté par la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, défenseure des consommateurs, auquel il s'était précédemment opposé en tant que sénateur.

La proposition permettrait aux Américains de requérir plus facilement la faillite et de mettre à l'abri des créanciers des actifs tels que les maisons et les voitures pendant le processus. Un tel plan exigerait cependant l'adoption d'une nouvelle législation, ce qui semble peu probable sans une majorité démocrate au Sénat.

BANQUE POSTALE

Joe Biden a exprimé son soutien à une politique progressive de longue date visant à amener le service postal américain à fournir des services bancaires de base.

Les progressistes affirment que le plan réduirait les inégalités économiques en permettant aux Américains "non bancarisés" d'accéder à des services et à des crédits à des prix raisonnables, et d'éviter des prêteurs prédateurs et des services coûteux d'encaissement de chèques.

Le secteur bancaire s'oppose à la création d'un concurrent financé par les contribuables et serait susceptible de lutter contre le plan. (Version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)