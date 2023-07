Le groupe chinois Ant Group a annoncé un rachat surprise d'actions qui valorise le géant de la fintech à 78,5 milliards de dollars, bien en deçà des 315 milliards de dollars évoqués lors d'une introduction en bourse abandonnée en 2020, dans une démarche qui pourrait permettre à certains investisseurs de se désengager.

L'annonce est intervenue après que le régulateur financier chinois a infligé vendredi une amende de 984 millions de dollars à la filiale d'Alibaba Group pour violation des lois et règlements, une décision considérée par de nombreux observateurs du secteur comme un signe que la répression réglementaire sur le secteur technologique du pays est terminée.

Voici ce que les gens disent de cette nouvelle :

GARY NG, ÉCONOMISTE PRINCIPAL POUR L'ASIE PACIFIQUE CHEZ NATIXIS À HONG KONG :

"La pression majeure à laquelle beaucoup de ces entreprises ont été confrontées est vraiment ce mauvais sentiment. Quelques éléments ont changé par rapport à vendredi dernier. Tout d'abord, certaines entreprises ont été condamnées à des amendes d'un montant significatif, mais je pense que cela rassure le marché en lui faisant croire que le durcissement de la réglementation touche à sa fin ou qu'il ne peut pas être pire qu'avant.

"Ensuite, nous parlons bien sûr du plan de rachat d'actions. Je pense que cela contribue également à stimuler le sentiment du prix de l'action."

KENNY NG, STRATÈGE EN VALEURS MOBILIÈRES CHEZ CHINA EVERBRIGHT SECURITIES À HONG KONG :

"Ant Group a annoncé un plan de rachat, ce qui reflète une baisse significative de l'évaluation de la société par rapport à sa précédente préparation à l'introduction en bourse. Cependant, cette nouvelle n'a pas provoqué une chute du cours de l'action Alibaba, mais a au contraire montré une nette tendance à la hausse. On pense que cela est principalement dû au fait que la Banque populaire de Chine a imposé une amende de 7,123 milliards de renminbi à Ant Group et à ses filiales vendredi dernier, et les investisseurs s'attendent à ce que la répression réglementaire d'Alibaba, qui dure depuis plusieurs années, touche à sa fin.

"Si l'on considère les dernières années, le cours de l'action d'Alibaba a connu une baisse significative, principalement en raison des inquiétudes du marché quant à l'impact négatif de la réglementation du secteur sur l'entreprise. Si les investisseurs parviennent à dissiper leurs inquiétudes sur cet aspect d'Alibaba, le cours de l'action de la société pourra rebondir à l'avenir."

DICKIE WONG, DIRECTEUR EXÉCUTIF CHEZ KINGSTON SECURITIES À HONG KONG :

"Le cours de leurs actions a fortement rebondi aujourd'hui, principalement en raison de l'attente d'un relâchement de la pression réglementaire exercée par le gouvernement continental. Ant Group est sur la bonne voie pour atteindre son objectif final d'introduction en bourse."

SUMEET SINGH, DIRECTEUR CHEZ AEQUITAS RESEARCH À SINGAPOUR, QUI PUBLIE SUR SMARTKARMA :

"Je ne pense pas que la baisse de la valorisation va entraver leurs chances d'entrer en bourse, c'est une entreprise différente maintenant avec une rentabilité et une dynamique de croissance modifiées. En outre, beaucoup d'autres chouchous de la technologie ont également subi une forte correction au cours des deux dernières années, ils ne sont donc pas les seuls. L'épisode réglementaire étant désormais derrière elle, les investisseurs peuvent être un peu plus sûrs qu'elle ne sera pas confrontée de sitôt à d'autres vents contraires en matière de réglementation. (Reportage de Xie Yu à Hong Kong, Yantoultra Ngui à Singapour et Scott Murdoch à Sydney ; Compilation d'Anne Marie Roantree ; Rédaction de Jamie Freed)