Les marchés boursiers de Chine et de Hong Kong ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années cette semaine. La confiance dans la deuxième économie mondiale s'est évaporée et les capitaux étrangers ont fui, tandis que les données montraient une croissance en berne et un malaise croissant dans l'immobilier.

Voici ce que les investisseurs et les stratèges du marché ont dit à propos de la chute :

DERRICK IRWIN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE POUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS, ALLSPRING :

"Les investisseurs qui se projettent en 2024 et tous ceux qui espéraient que le gouvernement chinois viendrait à la rescousse sont en train de réévaluer leur position.

"Tant qu'il n'y aura pas de crise plus grave, le gouvernement chinois pourrait continuer à jeter de l'eau sur le feu au lieu de prendre les mesures qui s'imposent.

"À ce stade, les marchés ne sont pas nécessairement guidés par des tableurs et des calculs, mais davantage par l'émotion et peut-être par des questions techniques.

MARKO PAPIC, STRATÈGE EN CHEF, CLOCKTOWER GROUP :

"Notre argument est que lors de la conférence sur le travail financier, qui s'est tenue la semaine dernière, les décideurs politiques sont repartis avec une attention renouvelée sur la réglementation du secteur financier et la campagne anti-corruption en cours, en la recentrant sur le secteur financier.

"Du point de vue de l'investisseur chinois, la raison pour laquelle cela est important est double : Tout d'abord, c'est un autre secteur majeur qui va être inspecté avec une approche réglementaire sévère. Deuxièmement, vous avez besoin du secteur financier lorsque le secteur privé se désendette. Il faut que les banques veuillent prêter... plus que jamais.

En tant qu'investisseur chinois, vous vous dites : "Attendez une minute, si (la banque centrale) n'est pas disposée à réduire de 25 points de base, nous sommes vraiment loin d'un quelconque bazooka... elle n'est même pas disposée à tirer un coup de pistolet à eau".

PIERRE HOEBRECHTS, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE MACROÉCONOMIQUE, EAST EAGLE ASSET MANAGEMENT :

"Nous avons adopté un positionnement conservateur depuis mars dernier en partant du principe que les ménages chinois seraient réticents à investir ... compte tenu de leur taux d'épargne élevé et de l'ajustement du marché de l'immobilier.

"Comme les nouvelles fondamentales n'ont pas été assez fortes et que le marché se rend enfin compte que le gouvernement va gérer l'économie à long terme, comme l'a déclaré le premier ministre Li Qiang à Davos, et ne pas se concentrer sur les mouvements de marché à court terme, l'intérêt des investisseurs a disparu."

TONY ROTH, CHIEF INVESTMENT OFFICER, WILMINGTON TRUST INVESTMENT ADVISORS :

"Nous choisissons des gestionnaires qui, dans leur propre intérêt et dans leur désir de surperformer, ont des points de vue plus constructifs sur d'autres pays (émergents) que la Chine.

"Il s'agit d'un processus graduel, nous n'avons pas la main sur les allocations sous-jacentes, ce sont nos gestionnaires qui s'en chargent. Si l'un d'entre eux est trop fortement alloué à la Chine, nous pourrions décider d'allouer moins d'argent à ce gestionnaire".

NORMAN VILLAMIN, STRATÈGE EN CHEF DU GROUPE, UBP :

"Nous avons vendu la Chine en octobre. Nous espérions qu'il y aurait davantage de stimulants cycliques. Lorsqu'il est devenu clair que cela n'allait pas se produire, la conclusion était que la Chine était prête à s'engager dans la restructuration de son secteur immobilier, ce qui signifiait que le processus serait assez long.

"Au cours des 30 dernières années, l'histoire de la Chine a été la suivante : la Chine connaît une croissance rapide, elle est en train de devenir le centre manufacturier du monde - vous devriez donc détenir des actions en Chine parce que l'économie se porte très bien. Aujourd'hui, l'histoire de la Chine, c'est qu'il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup de mal. Vous devez donc être plus sélectif dans le choix des entreprises que vous achetez.

JON WITHAAR, GÉRANT DU FONDS ASIA SPECIAL SITUATIONS, PICTET ASSET MANAGEMENT :

"D'après ce que nous savons, il existe en Chine une vague de produits structurés de détail appelés "snowballs" qui atteignent leur niveau "knock-in", c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent. Au fur et à mesure que nous descendons, d'autres frappes 'knock-in' se produisent. "Les étrangers continuent de vendre (Hong Kong) et la Chine et les achats de l'équipe nationale que nous avons vus la semaine dernière n'ont manifestement pas eu l'effet escompté. Je m'attends à d'autres titres destinés à calmer le marché (et) à endiguer la vague de ventes".

REDMOND WONG, CHIEF CHINA STRATEGIST, SAXO MARKETS :

"La base d'investisseurs dans les actions de Hong Kong est relativement diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels qui ont un indice de référence mondial ou asiatique. Certains de ces fonds, en particulier ceux basés à l'étranger, seraient en train de réaffecter leurs investissements de Hong Kong/Chine vers le Japon et d'autres marchés asiatiques."

WONG KOK HOONG, RESPONSABLE DES VENTES D'ACTIONS, MAYBANK :

"Nous pensons que le Hang Seng va tester 14 600, le dernier plancher de 2022. Selon certaines mesures, il semblerait que le Hang Seng soit survendu, mais personne ne parle vraiment de repérer le fond ici."

MATT SIMPSON, ANALYSTE PRINCIPAL DE MARCHÉ, CITY INDEX :

"Les rapports sur le plan de sauvetage ont fait resurgir une question récurrente : sera-t-il suffisant pour redresser le navire ? Les premières réactions du marché suggèrent que les opérateurs sont déçus, probablement parce que le plan ne fait pas grand-chose pour résoudre le problème actuel."

DIANA RULKE, PROFESSEUR À LA TEPPER SCHOOL OF BUSINESS DE L'UNIVERSITÉ CARNEGIE-MELLON :

"Au lieu que les consommateurs sortent des restrictions COVID en dépensant, comme cela s'est produit aux États-Unis, le marché immobilier chinois a commencé à s'effondrer... (et les gens) ont cessé de dépenser.

"La Chine représente environ 30 % de la production manufacturière mondiale ; elle contribue à hauteur de 22 % à la croissance du PIB mondial ; les gens devraient vouloir investir dans ce pays, mais au lieu de cela, ils s'en éloignent rapidement.

CORIN FROST, DIRECTEUR GÉNÉRAL, OCIO HELIOS :

"(Il y a) de nombreuses raisons de voir augmenter le risque relatif de la Chine.

"Pour les conseillers basés aux Etats-Unis, la Chine fera probablement partie d'un fonds (marché émergent) ou (indice mondial tous pays) plutôt que d'un fonds spécifique sur la Chine. Ainsi, l'influence directe de la Chine sur les rendements du plan est susceptible d'être atténuée, car les investisseurs basés aux États-Unis sous-pondèrent généralement les marchés émergents. Le risque de conflit commercial, de conflit avec Taiwan, de ralentissement de l'économie, etc. pourrait réduire l'intérêt d'une exposition directe à la Chine.