Ce que les investisseurs doivent surveiller sur les marchés émergents en 2023

Vous trouverez ci-dessous les événements, tendances et sujets qui, selon les investisseurs, devraient façonner les perspectives des marchés émergents l'année prochaine.

1/ TAUX ÉLEVÉS, FAIBLE CROISSANCE

Un ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt aux États-Unis et dans d'autres grandes économies pourrait ouvrir la voie à une reprise des marchés émergents en 2023, la faiblesse du dollar et la baisse de l'inflation offrant un soulagement très recherché.

Les économies en développement devraient s'accrocher à leur différentiel de croissance par rapport à leurs homologues développés, mais les craintes de récession aux États-Unis ainsi qu'en Europe jettent une ombre sur les marchés mondiaux en général - en particulier au premier semestre de l'année.

"Les ralentissements économiques ainsi que le resserrement monétaire agressif et les chocs géopolitiques et de matières premières qui les induisent seront temporairement douloureux sur les marchés financiers et émergents", a déclaré David Folkerts-Landau, chef économiste du groupe à la Deutsche Bank.

La reprise pourrait être retardée si les banques centrales des pays émergents manquent de marge pour baisser les taux d'intérêt pendant la majeure partie de l'année.

GRAPHIQUE : Taux d'intérêt des marchés émergents (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/RATES/akpeqqrzrpr/EM18CEN22121.2.gif )

2/ RÉOUVERTURE DE LA CHINE

La réouverture de la Chine après ses blocages du COVID-19 sera cahoteuse, mais comme elle représente près d'un cinquième du produit intérieur brut mondial, la perspective d'une forte hausse à un moment où la croissance mondiale est lente est séduisante.

Les analystes s'attendent à une forte reprise de la consommation et de l'investissement dans la deuxième plus grande économie du monde à partir de la mi-2023.

"Si vous regardez le taux d'épargne de la Chine en ce moment, il est très élevé", a déclaré Erik Zipf, responsable des actions des marchés émergents chez DuPont Capital. "Nous pensons que cela va être dépensé dès que les gens se sentiront à l'aise pour sortir, cela va fournir un assez gros vent arrière d'un point de vue économique."

3/ LA GUERRE EN UKRAINE

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait gronder les marchés et l'économie mondiale - et la façon dont la guerre évolue en 2023 pourrait ne pas être moins importante, qu'il s'agisse d'une poursuite, d'une escalade ou d'une progression vers la recherche d'une résolution.

À l'échelle mondiale, la guerre a transformé les marchés de l'énergie et les pressions inflationnistes, la sécurité alimentaire et la perception des risques géopolitiques - des facteurs qui sont souvent plus vivement ressentis dans les économies émergentes. L'Europe émergente a également ressenti l'impact humanitaire immédiat - des mouvements de réfugiés à la fuite des cerveaux de la Russie.

GRAPHIQUE : Les prix alimentaires de la FAO atteignent des sommets historiques (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpobbelavd/FAO%20food%20price%20index.PNG)

4/ LE REMANIEMENT DE LA DETTE

Une liste croissante de pays sont en situation de surendettement dans le sillage du COVID-19 et de la guerre en Ukraine : La Zambie et l'Ethiopie tentent de réaménager le fardeau de leur dette dans le cadre commun du Groupe des 20. Le Sri Lanka et le Ghana ont fait défaut en 2022.

Mais un panorama plus complexe de créanciers - y compris l'émergence de la Chine en tant que premier créancier bilatéral du monde - par rapport aux précédents épisodes de surendettement ont rendu les procédures lentes et complexes.

"Les faire chanter tous la même chanson dans la même tonalité est un véritable défi", a déclaré Tim Samples, professeur associé d'études juridiques au Terry College of Business.

Le nombre de pays bloqués hors des marchés de capitaux parmi les économies plus petites et plus risquées atteint des sommets historiques - mais il pourrait y avoir une grâce salvatrice.

"En fait, il n'y a pas beaucoup de dettes qui arrivent à échéance l'année prochaine", a déclaré Carmen Altenkirch, analyste souverain des marchés émergents chez Aviva Investors. "Le pays qui est probablement le plus à risque est le Pakistan".

GRAPHIQUE : Obligations frontalières (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akveqqrynvr/Frontier%20bonds.PNG)

5/ LE BRÉSIL SOUS LULA 2.0

Le président élu Luiz Inacio Lula da Silva prendra ses fonctions le 1er janvier avec des marchés déjà à l'affût des signaux d'un ancrage fiscal pour contrôler les dépenses de la plus grande économie d'Amérique latine.

Les décideurs politiques ont souligné les risques inflationnistes découlant de la proposition de dépenses de 168 milliards de reais (31,6 milliards de dollars) de da Silva pour répondre aux promesses de campagne.

"Les investisseurs veulent savoir si le ratio dette/PIB au Brésil est explosif ou s'il subit une pression à la hausse, si nous atteignons bientôt 100 % de dette par rapport au PIB ou si nous pouvons le stabiliser au cours des deux ou trois prochaines années", a déclaré Gordian Kemen, responsable de la stratégie souveraine EM (Ouest) chez Standard Chartered Bank.

6/ ÉLECTIONS EN TURQUIE

Le président Tayyip Erdogan pourrait être confronté au plus grand défi politique de ses deux décennies au pouvoir alors que les Turcs se rendent aux urnes dans le cadre du vote le plus médiatisé des marchés émergents.

Le pays est aux prises avec la hausse du coût de la vie et la chute de sa monnaie, la lire ayant atteint un niveau record par rapport au dollar TRYTOM=D3 ces derniers jours. Des années de politique monétaire peu orthodoxe ont vu de nombreux investisseurs réduire leur exposition aux actifs du pays. Un changement de direction pourrait marquer un revirement spectaculaire.

"C'est potentiellement l'histoire la plus intéressante de 2023, d'une manière ou d'une autre", a déclaré David Hauner, responsable de la stratégie et de l'économie EM Cross-Asset, EMEA, Bank of America Global Research.

7/ VOTER POUR

Un certain nombre d'autres pays de marchés émergents sont confrontés à des élections. Les électeurs de la nation la plus peuplée d'Afrique, le Nigéria, choisiront leur prochain président en février, le président sortant Muhammadu Buhari ne participant pas en raison de la limitation des mandats.

En Amérique latine, l'Argentine tiendra des élections présidentielles en octobre. La présidente et vice-présidente à deux reprises, Cristina Fernandez de Kirchner, a déclaré qu'elle "ne serait candidate à rien" lors du vote général, après qu'un tribunal argentin l'a condamnée à six ans de prison dans une affaire de corruption très médiatisée.

En Pologne, une élection prévue à l'automne pourrait voir les électeurs évincer le parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), ce qui pourrait remodeler les relations tendues de Varsovie avec Bruxelles.

(1 $ = 5,3109 reais)