La première des deux rivières atmosphériques prévues pour les deux prochaines semaines devrait s'abattre sur la Californie mercredi et jeudi, avec de fortes averses de pluie ou de neige, ce qui pourrait provoquer de dangereuses crues soudaines, des glissements de terrain et des conditions de voile blanc.

QU'EST-CE QU'UNE RIVIÈRE ATMOSPHÉRIQUE ?

Une rivière atmosphérique est un vaste courant d'humidité dense transporté en altitude sur des centaines de kilomètres depuis le Pacifique et canalisé au-dessus des terres pour tomber sous forme d'épisodes de fortes pluies et de neige.

Il peut prendre la forme d'une traînée de nuages épars qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres.

Certains fleuves atmosphériques sont de faibles systèmes météorologiques qui apportent des pluies ou des neiges bénéfiques qui alimentent les réserves d'eau et constituent un élément crucial du cycle mondial de l'eau.

QUELS SONT LES NIVEAUX ACTUELS DE L'EAU ET DU MANTEAU NEIGEUX EN CALIFORNIE ?

Les fortes pluies et la neige sont les bienvenues en Californie, où les précipitations sont inférieures à la moyenne depuis le début du mois d'octobre. L'État a reçu 9,81 pouces de précipitations au cours de cette période, soit environ 82 % de sa moyenne historique, selon l'Observatoire de l'eau de Californie.

Les niveaux des principaux réservoirs de Californie sont 116 % supérieurs à leurs niveaux moyens, mais l'accumulation de neige dans tout l'État ne représente que 32 % de sa moyenne, d'après California Water Watch. Plus précisément, l'accumulation de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada est bien inférieure à la moyenne, tandis qu'au nord, autour du mont Shasta, elle est plus proche de la moyenne.

Les réservoirs et la fonte de la neige contribuent à compenser les conditions arides pendant les mois les plus secs.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DES RIVIÈRES ATMOSPHÉRIQUES ?

Ces "rivières dans le ciel" sont relativement courantes : selon la NASA, il y en a environ 11 sur Terre à tout moment.

La plupart des rivières atmosphériques sont faibles et ne causent pas de dégâts. En fait, elles peuvent fournir la pluie ou la neige dont on a tant besoin.

QUELLE EST LEUR TAILLE ET PEUVENT-ELLES ÊTRE DANGEREUSES ?

Les rivières atmosphériques peuvent transporter jusqu'à 15 fois le volume du fleuve Mississippi, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Le fleuve atmosphérique devrait arroser la Californie mercredi et jeudi avec de fortes pluies pouvant atteindre 15 cm, ce qui pourrait provoquer des crues soudaines et raser les routes. Les rafales de vent pourraient abattre des arbres et des lignes électriques, provoquant des coupures de courant, selon le National Weather Service.

Certaines zones de haute altitude pourraient connaître de fortes chutes de neige allant jusqu'à 91 cm, ce qui pourrait entraîner des conditions dangereuses de voile blanc sur les routes, a indiqué le service.

L'hiver dernier, une douzaine de rivières atmosphériques ont détrempé l'État, provoquant des inondations urbaines, des glissements de terrain et des fermetures de routes. Quelque 21 personnes ont été tuées dans ces tempêtes qui ont causé, selon des chercheurs de l'université de Stanford, plus de 3 milliards de dollars de pertes.

Les pluies abondantes ont déclenché une croissance considérable des herbes et des broussailles et ont contribué à une saison des feux de forêt moins puissante en 2023 qu'au cours des dernières années. Les fortes pluies peuvent toutefois créer des dangers autour des cicatrices de brûlures causées par des incendies de forêt antérieurs. Les terres dénudées sont alors sujettes à des coulées de boue.

En 2019, une rivière atmosphérique surnommée "Pineapple Express" a touché la Californie. La vapeur d'eau provenant des environs d'Hawaï a apporté de la pluie et déclenché des coulées de boue qui ont forcé les automobilistes à nager pour sauver leur vie et ont fait glisser les maisons vers le bas de la colline.

QUEL SERA L'IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR EUX ?

Selon les scientifiques, les rivières atmosphériques qui ont arrosé la Californie et inondé la Colombie-Britannique ces dernières années deviendront plus importantes, voire plus destructrices, en raison du changement climatique.

Elles deviendront également plus fréquentes et plus susceptibles d'arriver en série, causant jusqu'à quatre fois plus de dommages économiques qu'elles ne l'auraient fait individuellement, selon une étude publiée dans Science Advances.

LA CALIFORNIE EST-ELLE À L'ABRI DE LA SÉCHERESSE ?

L'Observatoire américain de la sécheresse, une initiative de l'université de Nebraska-Lincoln, montre que de petites portions du nord et du sud-est de la Californie sont actuellement "anormalement" sèches. Entre le début de l'année 2020 et 2023, l'État a connu des périodes de sécheresse "extrême" et "exceptionnelle", selon l'Observatoire.

Les experts avertissent que la Californie et l'Ouest n'ont pas échappé à des conditions à plus long terme qui, selon une étude de Nature Climate Change, ont créé la période de 22 ans la plus sèche de la région en 12 siècles au cours de la période 2000-2021.