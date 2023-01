Ce que nous savons sur les documents Biden : Une chronologie

2017

Biden commence à travailler périodiquement au Penn Biden Center, un groupe de réflexion à but non lucratif à Washington, dirigé par l'Université de Pennsylvanie.

NOV. 2, 2022

Les avocats de Biden découvrent moins d'une douzaine de documents classifiés à l'intérieur du bureau du think tank. Ils informent les Archives nationales des États-Unis de leur découverte, remettent les documents et commencent à coopérer avec les Archives et le ministère de la Justice.

NOV. 9, 2022

Le FBI ouvre une enquête pour déterminer si des informations classifiées ont été mal gérées et si des lois fédérales ont été enfreintes.

NOV. 14, 2022

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, affecte John Lausch, procureur des États-Unis pour le district nord de l'Illinois, à l'enquête et lui demande de déterminer si un avocat spécial est justifié.

DEC. 20, 2022

Le conseiller personnel de M. Biden informe le ministère de la Justice que d'autres documents portant des marques de classification ont été trouvés dans la bibliothèque privée du président, rattachée à son garage, à son domicile de Wilmington.

JAN. 5, 2023

Lausch informe Garland de l'enquête et recommande la nomination d'un avocat spécial.

JAN. 9, 2023

La Maison Blanche révèle publiquement qu'elle a découvert des documents classifiés dans le bureau temporaire de Biden à l'Université de Pennsylvanie et déclare coopérer avec les enquêteurs.

JAN. 12, 2023

Le conseiller personnel de Biden informe le ministère de la Justice qu'un document portant des marques de classification a été découvert au domicile du président à Wilmington.

Garland nomme Robert Hur, l'ancien procureur des États-Unis de l'ère Trump pour le district du Maryland, comme conseiller spécial.