Roxane Nojac Journaliste spécialisée en économie et finance Suivre 255 Tous ses articles Suivre sur Journaliste économique habituée des plateaux télé et fine connaisseuse de l'industrie économique, financière et patrimoniale, Roxane Nojac maîtrise le verbe et l'audiovisuel.

Roxane fait le tour du monde tous les jours avec sa revue de presse mondiale et sélectionne pour vous les sujets qui feront les gros titres de demain. Ce soir, chez Boris, c’est soirée disco 10/02/2022 | 16:15 Roxane Nojac 10/02/2022 | 16:15 3 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires “It was a work event!” (C’était un événement professionnel !) C’est en substance les termes employés par Boris Johnson qui, pris la main dans le pot de confiture, tentait de justifier l’organisation de soirées à Downing Street (la résidence du Premier Ministre britannique) en plein cœur du confinement, au moment où les pubs, Haut Lieu du lien social outre-Manche, étaient clos, et où les sujets de sa Majesté étaient, eux, cloîtrés à domicile. Il en fait des gaffes, le BoJo. Et il en prononce, des énormités. Alors même que circulaient sur les réseaux sociaux une vidéo de ces soirées illégales tenues par le Prime Minister (où l’on l’y voyait dansant, pinte à la main, avec une de ses collaboratrices), ainsi qu’une copie de l’invitation ayant fuité précisant “Amenez une bouteille”, le conservateur, loin d’être gêné par la honte ou encombré par la vérité, démentait les faits en martelant qu’il s’agissait là de réunions de travail. En dépit de la multiplication des preuves accablantes. Et du nombre toujours croissant de Parties sous investigation : 12 à l’heure actuelle. En même temps, Boris Johnson n’est pas célèbre pour ses scrupules. Au contraire. Plus récemment, il a été taxé de “Trumpiser” la politique anglaise après avoir sciemment prononcé une contre-vérité à l’égard d’un opposant politique. Au plus bas dans les sondages et espérant discréditer la partie adverse, Johnson a insinué que Keir Starmer, du parti travailliste, aurait mal mis son temps à contribution lorsqu’il était à la tête du parquet britannique en poursuivant des journalistes en justice plutôt que le pédophile avéré Jimmy Saville. Le tollé fut immédiat. L’indignation, générale. Nombreuses étaient déjà les voix appelant à sa démission avant ce dernier fait d’armes. Désormais, c’est un canon. Alors BoJo se débat pour conserver le pouvoir : en début de semaine, pour calmer les humeurs, il a opéré un petit remaniement surprise de son équipe de Downing Street, mais ces nominations d’anciens fidèles ont eu l’effet inverse et continué de fragiliser sa position. Sa prochaine bourde sera-t-elle la dernière ? En attendant, l’absence de rivaux solides chez les travaillistes joue, pour l’instant, en faveur de Boris. Et si votre jeune âge vous défend de saisir la référence du titre, n’hésitez pas à visionner cette vidéo.

Dessin d'Amandine Victor





© Zonebourse.com 2022 3 Plus d'actualités Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue