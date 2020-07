Ceevo comble la lacune de paiements internationaux pour l'Europe

Le nouveau produit de Ceevo permet aux commerçants européens d'accéder facilement aux solutions de paiement simplifiées avec l'expertise mondiale de la société de vente hors de ses frontières

LA VALETTE, MALTE - Media OutReach - le 2 juillet 2020 - Ceevo annonce aujourd'hui le lancement en Europe de sa solution de passerelle de paiement automatisée embarquée (AOB), offrant aux commerçants locaux une solution de paiements simple prête à l'emploi. Découvrez comment nous pouvons les aider à tirer parti du commerce électronique transfrontalier croissant sur www.ceevo.com.

S'appuyant sur sa portée internationale et son expertise financière et technologique, Ceevo se charge de toute la complexité des paiements internationaux, y compris la sécurité, les réglementations et une vaste gamme d'options de paiement pour permettre aux commerçants de se concentrer sur le développement de leurs activités.

Les difficultés de paiement du commerce électronique transfrontalier en Europe de l'Est

Alors que l'Europe de l'Est représente l'un des marchés de commerce électroniques à la croissance la plus rapide sur le continent avec un taux constant de 10,3 % d'année en année, les commerçants de la région restent extrêmement défavorisés : de nombreux fournisseurs internationaux n'ont pas encore ciblé activement la région et les acteurs locaux sont incapables de fournir les bonnes solutions pour soutenir les entreprises avec des ambitions internationales.

Les solutions de Ceevo sont adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des commerçants cherchant à traiter les transactions de paiement en ligne de leurs clients dans l'UE (Union européenne) et sur les marchés internationaux. Bien que sa solution soit accessible à tous les commerçants européens, Ceevo pense que les commerçants de l'Europe de l'Est sont particulièrement défavorisés et que sa solution comblera la lacune de paiements de ces commerçants désireux de s'élargir en dehors de leurs marchés nationaux.

Un récent sondage de Ceevo de petits détaillants en ligne en Europe de l'Est a révélé que les deux principaux sujets de préoccupation des petits détaillants en matière de paiement sont la sécurité (42 %) et la gestion de la trésorerie (21 %), alors que les moyens de paiement non acceptés (30 %) sont cités comme le problème survenant le plus fréquemment lors du règlement.

Qui plus est, 32,5 % de personnes interrogées ont également indiqués que la plupart de leurs ventes ont été réalisées transmanche et via des marchés comme Amazon et eBay. Les trois principales préoccupations de ces entreprises au sujet des paiements transfrontaliers sont la devise, les processus de paiement et l'adaptation aux taux de change en temps réel (25 %), l'assistance et le service à la clientèle (24,17 %) et le rapprochement des paiements venant d'autres pays (23 %). Les personnes interrogées ont également cité l'intégration des paiements numériques et les difficultés de suivre les tendances des consommateurs en évolution rapide, avec de complexes réglementations de l'UE, en tant que barrières à l'exploration des opportunités de croissance en dehors de leurs marchés nationaux. La solution de passerelle de paiement automatisée embarquée de Ceevo comprend les outils technologiques les plus récents pour répondre à ces préoccupations et fournit aux commerçants une solution homogène de participation à l'économie numérique.

Philip Meyer, Groupe CEO de Ceevo a affirmé : « Inévitablement, beaucoup de petits détaillants en ligne manquent de possibilité de vendre leurs marchandises et services à l'échelle internationale et sont par conséquent incapables de développer leurs activités s'ils ne sont pas en mesure d'accepter des paiements des clients potentiels. La réalité des petites entreprises est marquée par l'inquiétude au sujet de la technologie de paiement lorsqu'ils devraient de concentrer à faire marcher leurs affaires, c'est que nous avons ressenti comme quelque chose de très important à être remédié par une solution facile d'utilisation tenant compte des langues locales et de l'intégration rapide. »

Ceevo - permettant aux entreprises d'accepter presque tous les types de paiement de partout

Ceevo a conçu ses solutions de paiement de manière à relever directement les défis posés á ces entreprises. Elle propose une intégration rapide et automatisée sans dépenses de conformité supplémentaires, un soutien en libre-service comprenant la documentation publique et une partie de service à la clientèle pour aider les clients à résoudre les problèmes de paiement. Ceevo fournit également des tableaux de bord intuitifs permettant une gestion multicanal plus facile pour que votre entreprise fonctionne le plus vite.

Philip Meyer a ajouté : « Avec les paiements de Ceevo, nous souhaitons de permettre aux commerçants de vendre à tous leurs clients potentiels sur les marchés européens et au-delà. Nous voulons être le soutien de petites entreprises et leur permettre, grâce à nos services, de se concentrer sur les choses importantes au lieu du monde confus des paiements. Nos solutions faciliteront aux consommateurs d'accepter les paiements de tout le monde, dans toutes les devises, à partir de n'importe où dans le monde sans devoir recourir à l'expertise juridique ou technique. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec plus de types de commerçants que jamais auparavant et assister la prochaine vague d'entreprises alimentant la croissance en Europe et dans le reste du monde. »

Ceevo est un nouveau produit lancé par le groupe Ceevo, connu précédemment comme Net1's International Payments Group, englobant Transact24 et MasterPayment. Le groupe Ceevo est un prestataire de services de paiement proposant le traitement de paiements, l'acquisition de cartes de crédit et de débit, la sécurité de transactions et des services de conformité aux réglementations. C'est une filiale du fournisseur de services de technologies financières international coté au Nasdaq Net1 UEPS Technologies Inc (NasdaqGS : UEPS, JSE : NT1).

À propos de Ceevo

Le groupe Ceevo se spécialise sur les solutions de service de paiement international permettant aux entreprises d'accepter presque tous les types de paiement de n'importe où dans le monde.

Le groupe Ceevo comprend les entités suivantes (qui font toutes partie de la marque « Ceevo ») : Ceevo Financial Services (Malte) Limited ; Ceevo Blockchain Ventures Limited ; Transact24 Limited ; Transact24 (R-U) Limited ; Transact24 LLC et Masterpayment GmbH et ses filiales (Summit Payment Services AG et Masterpayment Limited). Ceevo Financial Services (Malte) Limited (numéro d'enregistrement : C36102) est autorisée et réglementée par l'autorité des services financiers de Malte (MFSA) et Transact24 (R-U) Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni (numéro de référence de registre : 900538). Ceevo s'appuie sur l'expérience et la technologie de sa société mère Net1 UEPS Technologies Inc. (NasdaqGS : UEPS, JSE : NT1). Pour plus d' information, consultez www.ceevo.com

Pour plus d'information, veuillez contacter Hoffman Agency (acc)