La chanteuse pop canadienne Céline Dion a annoncé vendredi qu'elle annulait la partie européenne de sa tournée mondiale, qui devait reprendre cet été, en raison d'un problème de santé qui l'empêche de se produire.

Cette annonce intervient quatre mois après que la chanteuse québécoise de 55 ans a déclaré avoir été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide, qui provoque des spasmes musculaires. En temps utile, ce trouble l'avait contrainte à reporter certains spectacles européens de son "Courage World Tour".

"Je suis vraiment désolée de vous décevoir tous une fois de plus", a écrit vendredi matin sur Instagram la chanteuse, notamment connue pour la chanson thème du film "Titanic", "My Heart Will Go On".

"Je travaille très dur pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même quand on est à 100 %".

La partie européenne de la tournée comprenait 42 spectacles dans sept villes de fin août à début octobre et 17 autres villes au cours du printemps 2024. Dion a déclaré que les détenteurs de billets seraient remboursés.

Le syndrome de la personne raide provoque une rigidité musculaire et une sensibilité accrue au son, au toucher et aux stimuli émotionnels qui peuvent déclencher des spasmes. Cette maladie a conduit la lauréate de plusieurs Grammy Awards à reporter sa tournée à Las Vegas en octobre 2021.

La tournée - sa première aux États-Unis depuis 10 ans - a débuté à Québec en septembre 2019. Elle a été accompagnée par la sortie de son dernier album "Courage".

La chanteuse a déclaré que le titre de l'album était inspiré par le décès en 2016 de son mari et manager René Angelil des suites d'un cancer de la gorge. Le couple avait trois enfants.