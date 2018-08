Cellectis : Calyxt nomme Dr Yves Ribeill, expert chevronné de l’industrie des biotechnologies et membre du conseil d’administration, au poste de directeur général par intérim

Calyxt organisera une conférence téléphonique le mercredi 22 août 2018 à 8h30 ET - 7h30 CT

Minneapolis-St. Paul, Minn. et New York, NY, 22 août 2018 [8h00, heure de New York - 14h, heure de Paris]- Calyxt, Inc. (NASDAQ: CLXT) et Cellectis SA (NASDAQ: CLLS - EURONEXT GROWTH: ALCLS) ont annoncé la nomination à effet immédiat de Yves Ribeill, Ph.D., en tant que directeur général par intérim. Le Dr Ribeill remplace Federico Tripodi, qui quitte l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Actuellement membre du conseil d'administration de Calyxt, le Dr Ribeill travaillera en étroite collaboration avec la direction de la Société afin de promouvoir le développement de ses produits alimentaires bénéficiant aux consommateurs, notamment le lancement commercial de son huile de soja à haute teneur en acide oléique.

En outre, le conseil d'administration de Calyxt a nommé Jonathan Fassberg, fondateur du Groupe Trout et co-directeur général de Solebury Trout, en qualité de membre du conseil et du comité d'audit.

« Compte tenu de la grande expérience d'Yves en matière de santé, de ses compétences stratégiques, de son expérience en business développement et de son vaste réseau, le conseil d'administration est convaincu qu'il apportera la juste combinaison de compétences, nécessaires pour réussir au cours de cette période charnière », a déclaré le Dr André Choulika, président du conseil d'administration de Calyxt. « Calyxt a fait des progrès significatifs dans le développement de ses produits alimentaires plus sains pour les consommateurs, et nous pensons que le Dr Ribeill consolidera la position de Calyxt en tant que leader dans ce domaine. La Société tient à remercier M. Tripodi pour ses services en qualité de directeur général et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets », a ajouté le Dr Choulika.

« Une alimentation saine et un mode de vie sain vont de pair », a ajouté le Dr Ribeill. « Je suis convaincu que Calyxt jouera un rôle essentiel dans la santé des individus dans le monde entier et qu'elle a un potentiel énorme pour créer des aliments présentant des caractéristiques plus saines. Chez Calyxt, nous avons l'opportunité unique d'initier une tendance majeure en agriculture visant à produire des cultures et des ingrédients alimentaires plus sains. Nous estimons qu'il est de notre devoir de répondre aux préoccupations de la société d'aujourd'hui en matière de santé et de nutrition en développant des aliments meilleurs et plus nutritifs pour les consommateurs. »

Yves Joseph Ribeill, Ph.D., a fondé SCYNEXIS, Inc. (NASDAQ: SCYX) et a été son président-directeur général de 1999 à 2015. Le Dr Ribeill a plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de la santé, avec une expertise dans les maladies anti-infectieuses, parasiticides et liées au microbiome. Avant de s'installer aux États-Unis il y a 21 ans, Yves Ribeill a occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière internationale chez Rhône-Poulenc et Aventis en France et au Royaume-Uni. Le Dr Ribeill a été membre du comité consultatif scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, de l'organisme Medicines for Malaria Venture et est actuellement vice-président du Triangle Global Health Consortium en Caroline du Nord.

