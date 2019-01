Cellnovo : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec CM-CIC Securities

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CELLNOVO (Paris:CLNV) a CM-CIC Securities, en date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 153 titres CELLNOVO

titres CELLNOVO 66 167,50 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 710 titres CELLNOVO

titres CELLNOVO 71 003,11 € en espèces

