Cellnovo : annonce le lancement du Système Gen 3, la nouvelle génération de son système de gestion mobile du diabète

Nouveau téléphone Android sécurisé, une avancée majeure en termes de design et d’expérience utilisateur

Le lancement du produit jouera un rôle clé dans le décollage commercial de la Société

Le Groupe Cellnovo (Paris:CLNV) (« Cellnovo » ou « la Société » — CLNV : EN Paris), société de technologie médicale qui distribue la première micro-pompe connectée pour mieux gérer son diabète, annonce, ce jour, le lancement de la troisième génération de son système (« le Système Gen 3 »), composé d’un smartphone dédié fonctionnant sous Android™ qui se connecte par Bluetooth® à la micro-pompe qui délivre l’insuline.

Le lancement de ce produit constitue un atout majeur pour réussir le décollage commercial de la Société. Il s’inscrit dans une série de développements récents, tels que le démarrage de la production à grande échelle des cartouches d’insuline et l’intégration dans le Système Cellnovo des technologies de référence Bluetooth® et Android™.

Le remplacement de la tablette tactile propriétaire par un smartphone dont la production est externalisée constitue la dernière étape en date de la stratégie industrielle de Cellnovo. Elle vise à accroître l’efficience et la capacité de production de Cellnovo, lui permettant ainsi de répondre à la demande soutenue du marché.

Le smartphone Android™ avec lequel fonctionne le Système Gen 3 représente une amélioration significative en termes de design et d’expérience utilisateur. Cet appareil est plus léger, plus fin et d’une apparence plus moderne que la tablette tactile actuelle. Il garantit la qualité et la réactivité qui caractérisent les téléphones grand public, tout en préservant le haut niveau de sécurité qui s’impose pour un dispositif médical. En outre, sa nouvelle interface utilisateur confère au système un design plus contemporain. L’autonomie de sa batterie a été prolongée de manière à atteindre plus de 48 heures d’utilisation avec une seule charge.

Le smartphone du Système Gen 3 communique sans fil avec la micro-pompe par Bluetooth®. Cette technologie, déjà fonctionnelle dans la version précédente du système Cellnovo, permettra d’assurer à l’avenir une intégration avec d’autres dispositifs mobiles, tels que les lecteurs de glycémie ou les systèmes de mesure en continue de la glycémie.

Sophie Baratte, Directrice Générale de Cellnovo, précise : « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement du Système Gen 3 de gestion du diabète de Cellnovo, qui marque un tournant dans notre développement commercial. Les premiers patients ayant testé le nouveau système témoignent d’une nette amélioration de leur expérience utilisateur et nous sommes convaincus que ce point contribuera largement à son succès. Nous concentrons actuellement tous nos efforts pour assurer une diffusion optimale de notre Système Gen 3. »

Cellnovo procède actuellement à un premier déploiement du Système Gen 3 suite à l’obtention du marquage CE, en mobilisant sa force de vente directe et ses partenaires de distribution dans tous les pays où la Société est déjà présente : le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Grèce, Chypre, Israël, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Début octobre, le produit sera présenté lors du Congrès annuel de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD), le plus grand rassemblement européen de scientifiques et KOL spécialistes du diabète.

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Société indépendante de dispositifs médicaux spécialisée dans le diabète, Cellnovo a conçu et distribue le premier système connecté tout-en-un de gestion du diabète, qui contribue à simplifier la vie des patients. Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe d’insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique de données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de la famille et les professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel pour le développement de systèmes de délivrance automatisé d’insuline avec Diabeloop, TypeZero et Horizon 2020.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cellnovo.com

À propos du système de gestion du diabète Cellnovo

Compacte, sans tube, intuitive et entièrement connectée, la pompe patch à insuline de Cellnovo comprend un écran tactile avec un lecteur de glycémie. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique de données, il permet également un monitoring constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de la famille et les professionnels de santé.

Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C

ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV

