Cellnovo : décale la publication de ses résultats annuels 2018

Cellnovo Group (Paris:CLNV) (« Cellnovo » ou la « Société » - CLNV : EN Paris) annonce aujourd'hui le décalage de la publication de ses résultats annuels 2018 et du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, initialement prévue ce jour après la fermeture des marchés financiers.

Compte tenu des procédures d’« Administration » et de conciliation ouvertes récemment à l’égard, respectivement, de sa filiale britannique, Cellnovo Ltd, au Royaume-Uni et de la Société en France, le groupe nécessite de disposer d’un délai supplémentaire pour procéder à l’arrêté de ses comptes 2018.

Cellnovo informera le marché des prochaines annonces financières 2019 dès que possible.

Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV

Cellnovo - Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Cellnovo Group et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à l’Annexe 1 « Description des principaux risques et incertitudes » du Rapport Financier Annuel 2017 de la Société ainsi qu’à la section 2.8 « Risques et incertitudes » du Rapport Financier Semestriel 2018 de la Société publiés, respectivement, les 30 avril 2018 et 26 novembre 2018, sur le site Internet de Cellnovo Group (www.cellnovo.com).

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Cellnovo Group dans un quelconque pays.

