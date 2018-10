Cellnovo étend son réseau international de distribution avec un premier accord en Amérique du Sud

Accord avec la société colombienne Diabetrics, un des principaux distributeurs de solutions destinées aux patients diabétiques de type 1

Cellnovo sera la première micro-pompe commercialisée en Colombie

Cellnovo Group (Paris:CLNV) (« Cellnovo » ou la « Société » CLNV : EN Paris), société de technologie médicale, commercialisant la première plateforme connectée de gestion du diabète composée d’un smartphone AndroidTM dédié, qui communique par Bluetooth® avec une micro-pompe à insuline, annonce la signature d'un accord de distribution en Colombie avec Diabetrics, l'un des principaux distributeurs de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Diabetrics, filiale de Procaps, propose des solutions intégrées aux patients diabétiques et est le leader national des ventes de lecteurs de glycémie et des services de support après-vente aux patients. Le processus d'enregistrement pour permettre la commercialisation du Système Cellnovo en Colombie est en cours et la Société y prévoit ses premières ventes au cours du deuxième trimestre 2019. Cellnovo sera la première micro-pompe disponible en Colombie, un pays doté d’un système de santé avancé et du plus grand marché de pompes à insuline en Amérique du Sud.

Sophie Baratte, Directrice générale de Cellnovo, commente : « Nous poursuivons la construction d’un réseau international de partenaires de distribution, en ciblant les marchés où la demande pour notre micro-pompe à insuline est manifeste. La Colombie constitue une première étape de notre développement en Amérique du Sud et nous sommes ravis de bénéficier de la puissance de Diabetrics, un acteur bien établi sur ce marché. Nous envisageons avec enthousiasme la poursuite de notre expansion internationale à partir de cette base solide. »

Alain Cortesi, Vice-Président Corporate Development, Procaps Group, déclare : « Nous sommes fiers d'aider Cellnovo à répondre à la forte demande des patients diabétiques de type 1 en Colombie. La pompe Cellnovo étant l'un des produits les plus avancés du marché en termes de technologie, de confort pour les patients et de fiabilité, nous avons naturellement choisi de travailler avec leurs équipes pour offrir aux patients la première micro-pompe à insuline en Colombie. »

À propos de Cellnovo (Euronext : CLNV)

Cellnovo Group est une société globale de technologie médicale innovante répondant aux besoins et aux souhaits des patients diabétiques de type 1. Cellnovo a conçu et distribue un système de gestion du diabète novateur sous forme d’une plateforme connectée, visant à faciliter la vie des personnes diabétiques de type 1. Le système de délivrance d’insuline de Cellnovo est composé d’un smartphone AndroidTM dédié communiquant, via Bluetooth®, avec une micro-pompe, discrète et facile à porter. Ce système unique permet une gestion optimale des injections d'insuline tout en assurant aux patients une grande liberté de mouvement et une tranquillité d'esprit. Grâce à la transmission automatique des données, il permet également un suivi constant et en temps réel de l'état du patient par les membres de sa famille et les professionnels de santé. Cellnovo participe actuellement avec TypeZero, PEPPER et Diabeloop, à plusieurs projets majeurs de Pancréas Artificiel qui permettront la délivrance automatisée d’insuline.

A propos de Procaps Group et Diabetrics

Le groupe Procaps est un groupe pharmaceutique privé fondé en 1977, dont le siège est situé à Barranquilla (Colombie), et dans lequel IFC (membre du groupe de la Banque Mondiale) détient une participation minoritaire. Présent dans plus de 50 pays par l’intermédiaire de cinq Business Units, Procaps est largement reconnu pour ses innovations propriétaires dans les systèmes d'administration de médicaments, en particulier dans le domaine des gélules. Le groupe est titulaire de certifications d'organismes réglementaires de pays hautement réglementés, notamment la FDA américaine et la MHRA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.procapslaboratorios.com

Diabetrics est une société du groupe Procaps centrée sur la gestion du diabète. Elle possède un large portefeuille de produits dans les domaines de la mesure de la glycémie, des systèmes d'administration d'insuline et des produits pharmaceutiques, soutenus par des services à forte valeur ajoutée dans l'éducation et du support technique après-vente aux patients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.diabetrics.com

Cellnovo est coté sur Euronext, Compartiment C ISIN: FR0012633360 – Ticker: CLNV

