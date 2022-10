Centeno, de la BCE, met en garde contre d'éventuelles réactions excessives en matière de politique.

La BCE a relevé son principal taux d'intérêt d'un record de 75 points de base en septembre, l'inflation de la zone euro s'étant accélérée pour atteindre 10 % ce mois-là, principalement sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"La normalisation de la politique monétaire est absolument nécessaire et souhaitable dans le contexte européen ... en même temps, les décisions de politique monétaire doivent être graduelles et guidées par la flexibilité et la proportionnalité", a déclaré M. Centeno lors d'un événement à Lisbonne.

Il a averti que les coûts d'une "politique monétaire agressive" pourraient l'emporter sur les avantages et que l'efficacité de la politique monétaire était limitée face aux chocs d'approvisionnement tels que les perturbations du marché de l'énergie et les pénuries de matières premières, ce qui exige la prudence.

"Un décideur ne peut pas devenir lui-même un facteur d'instabilité ... et ce sera pire si les décisions doivent être annulées peu de temps après, ce qui affecte la crédibilité, en particulier des banques centrales", a déclaré M. Centeno.

D'autre part, s'il y avait des signes de désancrage des anticipations d'inflation, et des effets de second tour, par exemple sur les salaires, ils nécessiteraient des décisions pour éviter une combinaison d'inflation élevée et de taux d'intérêt élevés.

M. Centeno a déclaré que, dans ce cas, les coûts d'une action trop tardive seraient nettement plus élevés, et qu'il était donc important de limiter l'inflation et la volatilité des prix à certaines catégories de biens et de services.