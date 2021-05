Centessa annonce le montant de son offre publique initiale

Centessa Pharmaceuticals plc (« Centessa »), une entreprise de phase clinique qui utilise un modèle commercial innovant centré sur les actifs pour découvrir, développer et, à terme, apporter des médicaments à fort impact aux patients, a annoncé aujourd’hui le montant de son offre publique initiale de 16 500 000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire au prix d’offre de 20,00 USD par ADS. Toutes les ADS sont proposées par Centessa. Le produit brut de l’offre pour Centessa, avant déduction des commissions et escomptes des preneurs fermes ainsi que des autres frais estimés liés à l’offre, devrait s’élever à environ 330 millions USD. En outre, les preneurs fermes se sont vu accorder une option d’achat de 30 jours pour un volume d’actions supplémentaires pouvant aller jusqu’à 2 475 000 ADS au prix d’offre initial, déduction faite des commissions et escomptes des preneurs fermes. Le négoce des actions sur le NASDAQ Global Select Market devrait démarrer le 28 mai 2021 sous le symbole « CNTA ». La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 2 juin 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies et Evercore ISI agissent en tant que co-syndicataires de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement de ces titres a été déclarée exécutoire par la Securities and Exchange Commission le 27 mai 2021. Cette offre n’est faite que par l’intermédiaire d’un prospectus rédigé. Des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre publique initiale pourront être obtenus, lorsqu’ils seront disponibles, auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou en appelant le (866) 471-2526, ou en envoyant un courrier électronique à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10012, ou en appelant le 877-821-7388 ou en envoyant un courrier électronique à prospectus_department@Jefferies.com ; et Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, ou en appelant le (888) 474 0200, ou en envoyant un courrier électronique à ecm.prospectus@evercore.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

À propos de Centessa

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments à fort impact aux patients en combinant les atouts d’un modèle centré sur les actifs avec les avantages d’échelle et de diversification typiques des grandes organisations de R&D. Son modèle centré sur les actifs fait de Centessa une entreprise hautement spécialisée, axé sur un objet unique, et dirigée par une équipe d’experts réputés. Centessa détient en pleine propriété dix de ces sociétés centrées sur les actifs. Les programmes des entreprises vont du stade de la découverte au stade avancé du développement, et portent sur divers domaines thérapeutiques, comme l’oncologie, l’hématologie, l’immunologie/l’inflammation, les neurosciences, l’hépatologie, la pneumologie et la néphrologie. Les sociétés centrées sur les actifs de Centessa sont administrées par l’équipe de direction de Centessa, qui définit la stratégie et l’orientation générales, apporte leadership et expertise, et gère l’allocation des ressources ainsi que l’infrastructure partagée.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations peuvent être identifiées par des mots tels que « vise », « anticipe », « croit », « estime », « s’attend à », « prévoit », « objectif », « a l’intention de », « pourrait », « planifie », « projette », « potentiel », « cherche à », l’emploi du futur et du conditionnel, ainsi que des variantes de ces mots ou des expressions similaires permettant d’identifier des déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations du présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la réalisation, le calendrier et la taille prévue de l’offre publique initiale et le début prévu de la négociation sur le Nasdaq Global Select Market.

Toutes les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles uniquement à la date de ce communiqué et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier significativement et négativement les résultats réels de ceux énoncés dans de telles déclarations prévisionnelles ou sous-entendues par elles. Ces risques et incertitudes concernent notamment, mais sans s’y limiter, la bonne réalisation ou pas de l’offre publique proposée aux conditions prévues, les conditions de marché et la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l’offre publique initiale. Ces risques, ainsi que d’autres, concernant nos programmes et opérations sont décrits plus en détail dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1, déposé auprès de la SEC. Nous déclinons explicitement toute obligation de mettre à jour nos déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient, au-delà des obligations légales en vigueur.

