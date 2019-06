Centres de colis de la Poste: 3,1 milliards de paquets en 20 ans

Berne (awp/ats) - Les centres de colis de la Poste ont vingt ans. Depuis leur création, ils ont traité plus de 3,1 milliards de paquets. Ils enregistrent chaque année des nouveaux records grâce au commerce en ligne.

Les centres de Daillens (VD), Härkingen (SO) et Frauenfeld (TG) ont été mis en service le 31 mai 1999, indique lundi la Poste dans un communiqué. A l'époque, le géant jaune avait investi 450 millions de francs suisses dans une technologie de pointe et une infrastructure modulable.

Dès lors, les colis étaient traités sur trois sites centralisés. Ils étaient triés de manière automatisée, "ce qui était, pour cette époque, une avancée révolutionnaire", rappelle la Poste.

Entre 2014 et 2016, la Poste a de nouveau investi 60 millions de francs suisses dans ses centres colis, augmentant ainsi leur capacité de 25%. Aujourd'hui, la Poste traite en moyenne 800'000 colis par jour, un chiffre qui peut aller jusqu'à 1,3 million pendant les jours de pointe de la période de Noël.

Pour faire face aux nouveaux défis, trois nouveaux centres colis régionaux seront créés à Vétroz (VS), Cadenazzo (TI) et Untervaz (GR). Ils permettront de réduire les délais et les trajets de transport et ainsi de mettre en place des procédures plus écologiques.

Selon la Poste, ces nouveaux centres constituent la réponse au boom constant des colis dû à la mondialisation et au commerce en ligne. C'est aussi une réponse à la demande croissante de colis Priority. Les clients souhaitent de plus en plus passer leur commande un jour et recevoir leur colis le lendemain. L'ouverture d'autres centres colis est d'ores et déjà prévue dans d'autres régions.

