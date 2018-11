Centurion Law : Le cabinet juridique de Centurion acquiert IMANI - Avocats sur demande et lance un nouveau model de services légaux panafricain

Centurion Law Group / Mot-clé(s) : Acquisition d'une société

Le cabinet juridique de Centurion acquiert IMANI - Avocats sur demande et lance un nouveau model de services légaux panafricain



05-Nov-2018 / 10:25 CET/CEST



JOHANNESBOURG, Afrique du Sud - 5 novembre 2018 - Le cabinet de Centurion (Centurion) (www.Centurionlg.com ) , un groupe juridique panafricain, offre désormais des services légaux flexibles plus efficaces et à des coûts plus compétitifs grâce à son acquisition d'IMANI - Avocats africains sur demande http://IMANIlod.com/. À travers CenturionPlus, une division de Centurion, les clients à travers l'Afrique peuvent choisir à partir d'un réseau d'environ 190 avocats soigneusement sélectionnés pour leur fournir des services légaux temporaires ou pour la durée d'un projet donné. « Les services légaux sur demande ont transformé l'industrie légale aux États Unis, au Canada, en Europe and dans certaines parties de l'Asie, » a dit NJ Ayuk, PDG de Centurion. « Nous sommes confiants que grâce à notre considérable investissement en technologie et ressources humaines, ce modèle trouvera le même succès en Afrique. Nous sommes très optimistes quant au futur de cette industrie en Afrique. « Ce modèle fournit aux compagnies africaines, sociétés nationales et départements légaux, un moyen abordable d'accéder aux meilleurs avocats en Afrique et dans la diaspora, » a ajouté Ayuk. « Les services légaux flexibles sont aussi adaptés aux investisseurs étrangers cherchant à faire des affaires en Afrique. CenturionPlus les connecte avec des avocats qui peuvent les aider a naviguer les différents régimes fiscaux, réglementaires et de litige, ainsi que les différentes obligations de contenu local qu'ils rencontreront tout en minimisant leurs frais légaux. » Centurion s'est toujours différencié par sa capacité à conclure des affaires et à être panafricain et pro-africain. Notre stratégie de croissance fonctionne bien grâce à une forte collaboration avec des cabinets juridiques américains, anglais et européens. Le marché africain a tellement changé que nous offrons désormais du travail a nos homologues européens là où les compétences manquent en Afrique. Les avocats de CenturionPlus ont un accès total aux ressources et réseau de Centurion. Via l'influence et portée du cabinet, les clients choisissant les services sur demande au lieu d'une représentation légale traditionnelle sont assurés du même niveau d'expertise qui a fait la réputation de Centurion.

À propos de Centurion Centurion (www.Centurionlg.com ) est un groupe juridique et de conseil panafricain de premier plan qui possède une vaste expérience du droit du pétrole et du gaz. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal et la lutte contre la corruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui créent ou développent une entreprise en Afrique, à partir de ses bureaux et filiales au Ghana, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Sud-Soudan, au Nigeria, au Gabon, en Angola et au Sénégal. Visiter le site internet de Centurion: www.Centurionlg.com

