Céréales: L'Onu appelle l'Ukraine et la Russie à prolonger l'accord

NATIONS UNIES (Reuters) - Les Nations unies ont appelé vendredi les parties prenantes de l'accord pour la reprise des exportations ukrainiennes de céréales depuis les ports de la mer Noire conclu sous son égide à le renouveler avant son expiration fin novembre.

L'Onu a expliqué que cet accord était nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, et a demandé qu'un accord connexe visant à garantir que les céréales et les engrais en provenance de Russie soit mis en oeuvre.

"Nous soulignons l'urgence de (prolonger l'accord) afin de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, et d'amoindrir les souffrances que la crise du coût de la vie inflige à des milliards de personnes", a déclaré le porte-parole de l'organisation, Stéphane Dujarric.

Aux termes de l'accord conclu en juillet, l'Ukraine a pu reprendre ses exportations de céréales et d'engrais depuis ses ports de la mer Noire, mises à l'arrêt après l'invasion russe du 24 février.

L'Onu cherche à prolonger l'accord d'un an et à faciliter les inspections conjointes des navires par les responsables des Nations unies, de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine.

Une porte-parole de l'Onu a déclaré lundi que des mesures "urgentes" étaient nécessaires pour permettre le passage de plus de 150 navires concernés par l'accord sur les exportations ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire, afin de rattraper le retard accumulé ces derniers mois.

