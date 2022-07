Céréales ukrainiennes: selon Ankara, un premier navire pourrait partir lundi

Ankara (awp/afp) - Le porte-parole de la présidence turque a affirmé dimanche qu'il y a "une haute probabilité" qu'un premier navire transportant les céréales ukrainiennes puisse quitter lundi matin le port d'Odessa, en Ukraine, selon les termes d'un accord trouvé le 22 juillet avec la Russie.

"Il y a une forte probabilité qu'un premier bateau puisse partir demain matin si tout est réglé d'ici ce soir", a affirmé Ibrahim Kalin, lors d'une interview à la chaîne privée Kanal 7.

M. Kalin a cependant précisé qu'il reste encore "un ou deux sujets à régler dans les négociations avec les Russes".

"Les préparatifs sont arrivés à un point qui permettrait le départ des navires du port d'Odessa. Les navires ont été chargés, ils sont prêts à partir, mais il faut une bonne coordination logistique", a-t-il ajouté.

La reprise des exportations a aussi été évoquée dans un entretien entre le ministre turc de la Défense et les ministres ukrainiens de la Défense et de l'Infrastructure, a annoncé Ankara dimanche.

"Il est planifié de débuter le transport dans les plus brefs délais", a affirmé le ministère turc dans un communiqué.

Le Centre de coordination conjointe (CCC), chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, a été officiellement inauguré mercredi à Istanbul conformément aux accords signés le 22 juillet.

L'accord pour lever le blocus - le premier texte significatif impliquant les deux parties depuis le début du conflit - vise à atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres au monde.

Le CCC doit immatriculer et suivre les navires marchands qui participeront aux convois, assurer leur suivi via internet et par satellite, faire inspecter les bateaux au moment du chargement dans les ports ukrainiens et à leur arrivée dans les ports turcs.

afp/rp