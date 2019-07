Cerenis Therapeutics : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CERENIS (Paris:CEREN) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 36 941

- Solde en espèces : 56 460,45 €

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 718 914 titres 309 993,58 € 1 859 transactions VENTE 608 595 titres 266 990,89 € 1 375 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 85 203

- Solde en espèces : 99 463,14 €

Depuis le 31 décembre 2018, il a été procédé à :

- Un Retrait de 158 581 titres (en date du 04/06/2019).

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces : 500 000,00 €

A propos de CERENIS : www.cerenis.com

Créée en 2005, Cerenis Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes. L’expertise technologique de Cerenis lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

