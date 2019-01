Cerenis Therapeutics : Calendrier de communication financière pour l'exercice 2019

Regulatory News:

Cerenis Therapeutics (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce aujourd’hui son calendrier prévisionnel de communication financière pour l’année 2019.

Événements Date* Position de trésorerie au 31 décembre 2018 24 janvier 2019 Résultat annuels 2018 et point sur l’activité 24 janvier 2019 Position de trésorerie et point sur l'activité du T1 2019 18 avril 2019 Position de trésorerie et point sur l’activité du T2 2019 25 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 10 septembre 2019 Position de trésorerie et point sur l’activité du T3 2019 24 octobre 2019

* calendrier indicatif pouvant faire l’objet de modifications. Sauf exception, les communiqués sont diffusés après la clôture des marchés.

A propos de Cerenis : www.cerenis.com

Créée en 2005, CERENIS Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL. L’expertise technologique de CERENIS lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

