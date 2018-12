Cerenis Therapeutics : Les résultats finaux de l'étude de phase II, TARGET, démontrent la capacité de CER-001, un mimétique de HDL, à cibler la tumeur chez les patients atteints du cancer de l'œsophage

Regulatory News:

Cerenis Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce aujourd’hui l’achèvement de l’étude clinique TARGET, conformément au calendrier fixé, et la disponibilité des résultats.

L'analyse finale des données de TARGET démontre la capacité d'un mimétique de HDL (CER-001), marqué par un traceur radioactif, à cibler la tumeur chez des patients atteints de cancer de l'œsophage comme démontré visuellement. Une augmentation estimée de 50% du signal dans le SUV (standardized uptake value) moyen de la tumeur a été enregistrée à 24h (3.016; p=0.0048) et 72h (2.806; p=0.0289), comparé au temps 1h (2.058).

p=0.0289), comparé au temps 1h (2.058). Le marquage radioactif prolongé de la tumeur, constaté chez les neuf patients analysés, a été observé lors des deux derniers points de contrôle prédéfinis (à 24h et à 72h), ce qui soutient l’utilisation d’un mimétique de HDL pour délivrer efficacement et de façon ciblée des agents thérapeutiques.

Ces résultats sont très encourageants sachant que le cancer de l’œsophage est souvent réfractaire au traitement standard de cette maladie dévastatrice.

Les résultats complets seront communiqués et présentés lors de conférences médicales à venir.

TARGET est la toute première étude clinique évaluant l’intégration par les tumeurs de particules HDL marquées chez des patients atteints d’un cancer et, de fait, la première étude clinique à évaluer la capacité des HDL à cibler les tumeurs après interaction avec les récepteurs cellulaires des HDL.

Dans TARGET, CER-001 était marqué au zirconium 89 pour permettre un suivi par imagerie PET/CT1 en série chez les patients. Il a été précédemment démontré que CER-001 a la même structure et les mêmes fonctions que la particule pré-bêta HDL naturelle. Il a donc été déduit que le CER-001 marqué pourrait être utilisé comme produit d’imagerie tumorale pour cibler les tumeurs par l’intermédiaire des récepteurs HDL.

Plusieurs études précliniques ont déjà validé le concept2,3 montrant que les nanoparticules HDL peuvent être utilisées en tant que plateforme spécifique de délivrance de médicaments ciblant les cellules tumorales ou les cellules immunitaires.

Le CER-001 de Cerenis est un mimétique de HDL pré-bêta, contenant de l'apoA-I humaine recombinante, qui a démontré sa sécurité et sa tolérance dans plusieurs essais cliniques. Le candidat- médicament a été administré plus de 5 000 fois et de façon répétée sur une durée allant jusqu’à 18 mois.

TARGET est une étude observationnelle monocentrique qui inclut des patients adultes dont le diagnostic pathologique de carcinome primitif de l’œsophage a été avéré in situ. Les patients sont tous au minimum au stade T2 d’après la classification TNM4.

Les deux investigateurs principaux de l’étude TARGET sont le professeur Erik Stroes, MD, PhD, Professeur et Président du Département de Médecine Vasculaire, Amsterdam Medical Center (AMC), et le professeur Hanneke Van Laarhoven, MD, PhD, Département d’Oncologie Médicale, Amsterdam Medical Center.

Le Dr Jean-Louis Dasseux, fondateur et directeur général de Cerenis, commente : « Ces résultats soutiennent l’utilisation de notre plateforme HDL de délivrance de médicaments, basée sur l’apoA-I, les Cargomers™ et les mimétiques de HDL. C’est une étape importante qui contribue à positionner Cerenis comme leader dans le domaine, étant donné que nous sommes la première société ayant des données cliniques sur la délivrance par des HDL, avec un vecteur (CER-001) dont la sécurité et la tolérance sur les humains est démontrée. TARGET est le premier pas de notre plateforme en clinique et nous estimons que les données de cette étude d’imagerie chez des patients valident le ciblage sélectif des cellules qui surexpriment les récepteurs HDL, telles que les cellules cancéreuses, pour délivrer des principes actifs, tels que les produits chimiothérapeutiques, les acides nucléiques (siRNA, oligonucléotides antisens, immunostimulants) ou les antigènes peptidiques. Cela renforce notre volonté de capitaliser sur notre savoir-faire et notre propriété intellectuelle exclusive en immuno-oncologie et de la chimiothérapie ».

Le professeur Erik Stroes commente : « Le principe de la délivrance ciblée aux cellules tumorales basée sur les nanoparticules est très prometteur. Historiquement, les plateformes de nanoparticules n’ont cependant pas tenu leurs promesses (en moyenne, seulement 0,7% de la dose de nanoparticules administrée est délivrée dans les tumeurs solides 5 ce qui peut conduire à des effets secondaires indésirables, systémiques et toxiques. Naturellement présente chez l’homme, la particule HDL peut embarquer des composés exogènes, ouvrant la voie à une stratégie unique de délivrance ciblée et sûre chez l’homme. Les données, obtenues avec notre étude TARGET, suggèrent un potentiel de délivrance grandement améliorée. Les HDL interagissent avec un certain nombre de récepteurs HDL tels que le récepteur scavenger de classe B, type I (SR-BI). Ces résultats sont très encourageants et offrent de nombreuses opportunités ».

Le professeur Hanneke Van Laarhoven, MD, PhD, conclut : « Les données de TARGET soutiennent que les nanoparticules de délivrance ciblée CER-001 promettent d'augmenter de façon significative la quantité de médicament délivrée aux cellules cancéreuses chez les patients. Le fait qu’une large variété de médicaments puissent être transportés par des nanoparticules HDL, pourrait accroître l’efficacité des traitements, comparativement aux technologies de délivrance actuellement disponibles, et donner ainsi naissance à une nouvelle génération de thérapies en oncologie. La délivrance ciblée promet potentiellement des procédures chimiothérapeutiques plus sûres. Malgré les progrès médicaux dans le diagnostic et le traitement du cancer de l'œsophage, le taux de survie à cinq ans reste faible, ce qui souligne le besoin critique de stratégies de traitement novatrices. Nous croyons que les résultats de l'étude TARGET offriront ce nouvel espoir ».

A propos de CERENIS : www.cerenis.com

Créée en 2005, CERENIS Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL.

L’expertise technologique de CERENIS lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie. CERENIS est bien positionné pour devenir l’un des leaders du marchéì des thérapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en développement et plusieurs produits en phases cliniques.

A propos du CER-001

CER-001 est un complexe obtenu par bioingénierie contenant de l'apoA-I humaine recombinante, la protéine naturelle des HDL, et des phospholipides. Sa composition a été optimisée afin d'imiter la structure et les propriétés bénéfiques des HDL naturelles naissantes, autrement connues sous la dénomination pré-bêta HDL. Son mécanisme d'action est d'augmenter l'apoA-I et le nombre de particules HDL. Dans les modèles animaux, la régression d’athérosclérose a été démontrée dans plusieurs lits vasculaires distincts.

A propos de la délivrance ciblée de médicaments par les HDL

Les particules HDL chargées de principes actifs pourraient cibler et tuer sélectivement les cellules malignes tout en épargnant les cellules saines. Une large variété de médicaments peut être transportée dans ces particules qui cibleront des marqueurs spécifiques des cellules cancéreuses pour y délivrer de puissants médicaments sur les sites d’action souhaités, avec une toxicité systémique moindre. CERENIS compte développer une plateforme de délivrance de médicaments par des particules HDL, dédiée au marchéì de l’oncologie, dont l’immuno- oncologie et la chimiothérapie.

1 PET/CT : la tomographie par émission de positons (TEP), dénommée PET ou PET scan pour « positron émission tomography » en anglais, est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en médecine nucléaire qui permet de mesurer en trois dimensions une activité métabolique ou moléculaire d'un organe grâce aux émissions produites par les positons (positrons en anglais) issus d'un produit radioactif injecté au préalable.

