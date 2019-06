Cerenis Therapeutics : annonce les résultats de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle des Actionnaires

Regulatory News:

Cerenis Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce que l'Assemblée Générale Annuelle Mixte des Actionnaires réunie le vendredi 21 juin 2019, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises par le Conseil d'administration.

Ces résolutions prévoyaient notamment le changement de dénomination sociale la société en Abionyx Pharma.

Les démarches de mise à jour du libellé de l’action et du code mnémonique sont en cours auprès d’Euronext. Le changement effectif fera l’objet d’un nouveau communiqué.

Calendrier financier :

Position de trésorerie et point sur l’activité du T2 2019 : 25 juillet 2019

A propos de CERENIS : www.cerenis.com

Créée en 2005, Cerenis Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes. L’expertise technologique de Cerenis lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

