Cerenis annonce la nomination de Barbara Yanni au Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant

CERENIS Therapeutics (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce aujourd’hui la nomination de Barbara Yanni au Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant.

Jean-Louis Dasseux, fondateur et Directeur Général de Cerenis, a déclaré : “Nous sommes fiers d’accueillir Barbara Yanni au sein du Conseil d’administration de Cerenis. C’est pour nous une opportunité unique, Barbara étant unanimement reconnue dans l’industrie pharmaceutique pour ses compétences en finance et en business, acquises notamment via son expérience approfondie en tant que cadre dirigeant du Business Development. Barbara a quitté la société Merck & Co. en 2014 après avoir occupé pendant 12 ans le poste de Vice-Président et Directeur des licences et des partenariats. Durant son mandat chez Merck, Barbara et son équipe ont structuré et négocié avec succès des accords pour l’acquisition de droits sur 150 composés, programmes et technologies, afin de renforcer le portefeuille de Merck.

Son engagement a également permis à Merck de se voir décerner le titre de « meilleur partenaire biopharmaceutique ». Sans aucun doute, nous bénéficierons grandement de ses qualités relationnelles, de son réseau international et de son expérience afin de soutenir la stratégie future de Cerenis et, notamment, la négociation d’accords dans le cadre d’éventuels partenariats avec des big pharmas ou de plus petits acteurs.

Barbara Yanni, JD, MA, BA – Administrateur indépendant

Anciennement Vice-Président et Directeur des licences et des partenariats chez Merck & Co., Inc.

Barbara est actuellement administrateur indépendant de trois autres sociétés biotech au stade clinique : Trevena Inc. (NASDAQ: TRVN), Vaccinex, Inc. et Symic Bio. Elle bénéficie de plus de trente ans d'expérience dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies. En tant que Vice-Président et Directeur des licences et des partenariats de Merck and Co, Inc., elle a tissé des liens solides au sein de la communauté pharmaceutique, biotech et du capital-risque. Elle a supervisé avec succès des collaborations stratégiques relatives à 33 composés cliniques et/ou commercialisés, 13 composés précliniques et plus de 100 composés au stade de la découverte, de la formulation ou de la recherche. Précédemment à ses fonctions clés en Business Development chez Merck, Barbara a conduit des études financières pour identifier les opportunités de développement commercial, évaluer les avantages du personnel et, enfin, concevoir et déployer des stratégies visant à réduire l’impôt sur les sociétés de Merck.

Barbara Yanni est titulaire d’une Licence en Physique de Wellesley College, d’un Master en Fiscalité de l’Université de New York et d’un Doctorat de l’école de Droit de Stanford aux Etats-Unis.

A propos de CERENIS : www.cerenis.com

Cerenis Therapeutics Holding est une socieìteì biopharmaceutique internationale deìdieìe aÌ la deìcouverte et au deìveloppement de theìrapies innovantes baseìes sur les HDL et le meìtabolisme de lipides pour le traitement des maladies cardiovasculaires et meìtaboliques. Le HDL est le meìdiateur primaire du transport retour du cholesteìrol (ou RLT), la seule voie meìtabolique par laquelle le cholesteìrol en exceÌs est retireì des arteÌres et transporteì vers le foie pour eìlimination du corps.

Cerenis deìveloppe un portefeuille de theìrapies baseìes sur le meìtabolisme des lipides, dont des mimeìtiques de particules HDL pour les patients souffrant de deìficience en HDL, ainsi que des meìdicaments qui augmentent les HDL chez les patients ayant un faible nombre de HDL, pour traiter pour traiter l’atheìroscleìrose et les maladies meìtaboliques associeìes telles que la SteìatoHeìpatite Non Alcoolique (NASH) et les Heìpatites Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD). Grâce aÌ son expertise, Cerenis deìveloppe la premieÌre plateforme de deìlivrance cibleìe de meìdicaments par des HDL, deìdieìe au domaine de l’oncologie (immuno- oncologie et chimiotheìrapie).

Cerenis est bien positionneì pour devenir l’un des leaders du marcheì des theìrapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en deìveloppement.

A propos de la deìlivrance cibleìe de meìdicaments par les HDL

Les particules HDL chargeìes de principes actifs pourraient cibler et tuer seìlectivement les cellules malignes tout en eìpargnant les cellules saines. Une large varieìteì de meìdicaments peut être transporteìe dans ces particules qui cibleront des marqueurs speìcifiques des cellules canceìreuses pour y deìlivrer de puissants meìdicaments sur les sites d’action souhaiteìs, avec une toxiciteì systeìmique moindre. CERENIS compte deìvelopper la premieÌre plateforme de deìlivrance de meìdicaments par des particules HDL, deìdieìe au marchéì de l’oncologie, dont l’immuno- oncologie et la chimiothérapie.

Calendrier financier :

Résultats semestriels 2018 : 11 septembre 2018

