BERLIN (dpa-AFX) - Les météorologues ont mis en garde contre des intempéries parfois extrêmes : la neige et le verglas ont ralenti le quotidien de nombreuses personnes mercredi, surtout dans le centre et le sud de l'Allemagne. Les routes et les trottoirs étaient dangereusement glissants. Certaines écoles sont restées fermées ou ont au moins renoncé aux cours de présence. A l'aéroport de Francfort, les avions n'ont temporairement pas pu décoller en raison de la pluie verglaçante. Les chemins de fer se sont également préparés à des perturbations. Dans le trafic local, les bus ont été arrêtés à de nombreux endroits et d'épaisses couches de glace se sont formées sur les voitures garées.

Le service météorologique allemand (DWD) s'attendait à ce que les intempéries se calment au plus tard ce jeudi, voire mercredi pour certaines régions. "Pour le week-end, nous pourrons alors nous réjouir d'un temps hivernal froid et ensoleillé sur une grande partie du territoire", indiquaient les météorologues.

Le service météorologique recommande d'éviter les déplacements en voiture

En raison du risque de verglas parfois extrême et également de chutes de neige, le service météorologique avait émis des avertissements de mauvais temps pour de nombreuses régions du centre et du sud de l'Allemagne. "Alors que les régions situées au nord du Main, de l'Eifel à la forêt de Thuringe, reçoivent une bonne dose de neige, des pluies verglaçantes parfois fortes tombent au sud des régions limitrophes, du Hunsrück au Spessart", décrivait mercredi le DWD pour expliquer la situation. "Dans ces régions, il faut absolument éviter les déplacements inutiles en voiture. De plus, il y a là un risque considérable de rupture de glace !"

Rien qu'en Sarre, la police comptait déjà plus de 100 accidents de la route vers midi. Dans quatre accidents, des personnes ont également été blessées, mais aucune gravement. Mercredi matin, un accident impliquant plusieurs véhicules avait entraîné la fermeture temporaire de l'autoroute 6 à Hohe St. Ingbert en direction de Mannheim.

Sur l'A8 verglacée près de Karlsbad dans le district de Karlsruhe dans le Bade-Wurtemberg, une conductrice s'en est tirée avec des blessures légères lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture et que celle-ci s'est retournée. Des fermetures partielles ont eu lieu sur l'A5 dans le Bade-Wurtemberg. 17 accidents auraient eu lieu sur l'autoroute près de Rastatt et Baden-Baden mercredi matin, selon un porte-parole de la police.

En Rhénanie-Palatinat, la police de Trèves a signalé un embouteillage sur l'autoroute 64, car le pays voisin, le Luxembourg, n'autorisait plus l'entrée des poids lourds - les camions s'accumulaient et étaient déviés vers des parkings. Les conditions météorologiques hivernales ont également donné du fil à retordre à la région frontalière en France. En Alsace et en Lorraine, des accidents et des perturbations du trafic ont eu lieu mercredi, et la circulation des poids lourds était interdite sur les principaux axes routiers.

Décollages d'avions suspendus et vitesse de l'ICE réduite

Le trafic aérien a également été perturbé. En raison de la pluie verglaçante, les décollages d'avions ont été temporairement suspendus mercredi midi à l'aéroport de Francfort, le plus grand d'Allemagne. L'exploitant Fraport avait justifié cette décision par le fait que les avions ne pouvaient plus être dégivrés en toute sécurité avant le décollage en raison de la pluie verglaçante persistante. De toute façon, des centaines de vols avaient déjà été annulés à Francfort.

Par mesure de précaution, la Deutsche Bahn (DB) a limité la vitesse de ses trains ICE à 200 km/h pour mercredi, ce qui pourrait également entraîner des perturbations dans toute l'Allemagne, pouvait-on lire sur le site Internet de la DB. Plusieurs liaisons ICE de Francfort ou Stuttgart vers Paris ont été supprimées, tandis que les TGV français ont pu circuler sur ces lignes. La raison en est que les trains allemands sont plus vulnérables aux dommages causés par la chute de blocs de glace et de gravillons sur la ligne rapide française vers Paris.

En raison de la situation du trafic, les écoles sont restées fermées à certains endroits, par exemple à Darmstadt. La ville a expliqué qu'elle ne voulait pas exposer les élèves à des risques sanitaires inutiles sur le chemin de l'école et qu'elle voulait également réduire le volume du trafic dans la ville "afin de désamorcer la situation pour les pompiers, les services de secours et les hôpitaux".

Les intempéries sont suivies d'un "temps idéal pour le ski et la luge".

Selon le DWD, la raison de cette situation météorologique était une limite nette de masse d'air au-dessus du centre de l'Allemagne, séparant l'air froid au nord de l'air marin très doux au sud. Le service météorologique s'attendait à une détente jusqu'à jeudi.

Selon les météorologues, la limite de la masse d'air et les précipitations devaient se déplacer vers le sud au cours de la nuit, de sorte que la pluie verglaçante se transformerait progressivement en neige dans les parties centrales du pays. Dans le courant de la journée, les précipitations devraient également se transformer à nouveau en neige dans le sud. "Dans le nord et le centre, le soleil s'imposera de plus en plus et nous pourrons nous réjouir d'un temps idéal pour le ski et la luge dans les moyennes montagnes centrales", a-t-on indiqué.

Les amateurs de sports d'hiver seront ravis de l'entendre - par exemple dans les stations de sports d'hiver du Sauerland. Au cours des derniers jours froids, les canons à neige ont déjà pu produire beaucoup de neige technique, par exemple à Winterberg. Si la neige naturelle vient s'y ajouter, c'est optimal pour les pistes, a fait savoir le carrousel des remontées mécaniques de Winterberg. "Les conditions ne pouvaient guère être meilleures."/kie/DP/jha