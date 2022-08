Certaines parties de la province chinoise de Hainan prolongent le verrouillage du COVID, Lhasa au Tibet renforce les mesures de restriction.

Dans le cadre de la politique de "COVID zéro dynamique" qui vise à stopper rapidement la propagation de chaque épidémie, les gouvernements locaux ont imposé des lockdowns plus courts où les gens étaient interdits de tout mouvement inutile pendant quelques jours ou semaines jusqu'à ce que les grappes soient contenues dans des zones plus étroites.

De tels lockdowns ont été moins douloureux que la bataille de deux mois contre le virus menée par Shanghai au printemps, mais la propagation croissante d'Omicron à travers la Chine pourrait conduire à ce que davantage de villes soient soumises à de telles mesures ainsi qu'aux perturbations potentielles des entreprises locales.

Dans la province méridionale de Hainan, actuellement la région chinoise la plus touchée, deux villes, Dongfang et Chengmai, dont la population totale avoisine les 900 000 habitants, ont déclaré vendredi qu'elles ajouteraient des jours aux mesures de confinement de leurs résidents, prolongeant ainsi à environ une semaine ce qui était auparavant prévu pour trois ou quatre jours.

La capitale provinciale de Hainan, Haikou, a placé vendredi ses 2,9 habitants en lockdown entre 7h00 et 18h00 heure locale, après des restrictions similaires qui ont couvert les heures principales lundi, mercredi et jeudi.

Plusieurs millions d'habitants d'autres villes de Hainan, dont Sanya, étaient en lockdown sans que l'on sache clairement quand les restrictions seront levées.

Dans la région occidentale du Tibet, la plus grande ville, Lhasa, a demandé aux habitants de ne pas sortir, sauf s'ils ont des affaires spéciales et urgentes à régler entre vendredi et lundi, alors que les travailleurs du COVID effectuaient des travaux de désinfection dans les principales zones urbaines.

En dehors de Hainan et du Tibet, les petites villes qui ont demandé à leurs habitants de ne pas quitter leur domicile inutilement dans le cadre de nouvelles mesures de confinement comprennent Fengcheng dans la province du Jiangxi (sud-est) et Kuqa dans la région occidentale du Xinjiang.

La Chine continentale a signalé 1 851 nouvelles infections à coronavirus transmises par le pays le 11 août, dont 648 étaient symptomatiques et 1 203 asymptomatiques, a déclaré vendredi la Commission nationale de la santé.

Ces nouveaux cas ont été signalés dans plus d'une douzaine de provinces, régions et municipalités, mais surtout à Hainan.

Il n'y a eu aucun nouveau décès, ce qui maintient le nombre de décès dans le pays à 5 226.

Le centre financier de Shanghai a signalé sept nouveaux cas locaux le 11 août, tandis que le centre technologique du sud, Shenzhen, a signalé un nouveau cas local.

La capitale de la Chine, Pékin, n'a signalé aucun nouveau cas local.