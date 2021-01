Certaines valorisations commencent à devenir excessives, estime Aviva Investors

Les actions peuvent certes apparaître bon marché si les taux d'intérêt à long terme restent bas, mais les valorisations ne sont toutefois pas uniformément attractives sur le marché, souligne Giles Parkinson, gérant de portefeuille d’actions internationales chez Aviva Investors. En effet, certaines entreprises très prisées témoignent de valorisations qui commencent à devenir surévaluées.



La situation actuelle rappelle au professionnel l'époque des " Nifty Fifty " des années 70. Les " Nifty Fifty " étaient un groupe de grandes valeurs vedettes qui comprenait notamment Disney, McDonald's et Procter & Gamble. Elles sont devenues de véritables coqueluches dans les années 60 et ont vu leurs valorisations s'envoler au début des années 70 avant de lourdement chuter lors du marché baissier de 1973-74.



Ces entreprises partageaient certaines caractéristiques communes : une réputation de qualité et de fiabilité, démontrée par leur capacité à demeurer rentables en période de prospérité comme en période de crise, ainsi que des taux de croissance record éprouvés et une augmentation continue de leurs dividendes.



A terme, les fondamentaux des entreprises ont fini par combler leur retard sur les niveaux de valorisation élevés - mais entre-temps, ces dernières ont accusé de sévères baisses relatives durant deux décennies.



Aujourd'hui estime Giles Parkinson, de nouvelles " Nifty Fifty " se préparent. Il n'existe pas de liste définie, mais les caractéristiques sont les suivantes : des entreprises connues qui possèdent de solides avantages concurrentiels, des niveaux record de croissance rentable et des ratios cours/bénéfices orientés à la hausse.



Toutefois, tout comme pour leurs prédécesseurs des années 70, les valorisations actuelles de ces nouvelles " Nifty Fifty " semblent illustrer l'hypothèse selon laquelle elles vont éternellement croître à leur rythme actuel, ce qui est peu vraisemblable dans une économie capitaliste concurrentielle avec le risque permanent d'une obsolescence disruptive. Les investisseurs en actions se doivent donc rester sur leurs gardes.