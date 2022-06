Certains Britanniques se tournent vers les jeux d'argent et les cryptomonnaies pour joindre les deux bouts, met en garde une organisation caritative.

GamCare a déclaré qu'elle recevait de plus en plus d'appels de personnes recevant des aides sociales de l'État qui avaient joué dans l'espoir de couvrir la flambée des factures d'énergie et de nourriture, et qui avaient perdu.

L'organisation caritative a rapporté que certaines personnes qu'elle avait aidées avec succès dans le passé avaient replongé dans le jeu sous la pression financière croissante.

Les ménages britanniques sont aux prises avec le taux d'inflation le plus élevé parmi les économies avancées du Groupe des Sept, qui a atteint un nouveau record en 40 ans de 9,1 % en mai. La Banque d'Angleterre a prévenu que l'inflation pourrait dépasser 11 % d'ici octobre.

Un sondage YouGov réalisé auprès de plus de 4 000 personnes, commandé par GamCare et publié jeudi, a montré que 46 % des personnes interrogées étaient inquiètes de leur situation financière.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir joué au cours des 12 derniers mois, et la plupart de ce groupe avait perdu de l'argent.

"Nos conseillers de la ligne d'assistance entendent dire que le coût de la vie a un impact sur les comportements de jeu des gens - en particulier les joueurs qui se sont rétablis", a déclaré Anna Hemmings, directrice générale de GamCare.

"Nous savons également que notre équipe entend de plus en plus de personnes qui demandent de l'aide au sujet du trading de crypto-monnaies."

Une personne qui a payé en livres sterling pour investir dans le bitcoin il y a six mois afin de se protéger contre l'augmentation du coût de la vie aurait perdu 55 % de son investissement à partir de jeudi.

GamCare a déclaré que 43 % des joueurs à problèmes avaient investi dans des cryptomonnaies, et 25 % de ce groupe ont déclaré vouloir investir davantage pour faire face aux pertes - contre seulement 7 % de la population plus large des investisseurs en cryptomonnaies.