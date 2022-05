Certains Éthiopiens affirment avoir été recrutés de force par les forces tigréennes.

La guerre qui sévit dans le nord de l'Éthiopie depuis fin 2020 a tué des milliers de civils et en a déraciné des millions, déclenchant la famine et dévastant les infrastructures, bien qu'elle ait suscité moins d'attention au niveau mondial que d'autres conflits, tels que la guerre en Ukraine.

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) affirme défendre les 6 millions d'habitants de la région contre l'asservissement du gouvernement fédéral. Mais le Premier ministre Abiy Ahmed accuse le parti tigré de se rebeller pour tenter de rétablir son emprise sur le gouvernement national, qu'il a dominé jusqu'à sa nomination en 2018.

Reuters a mené une douzaine d'entretiens de février à mai avec des habitants du Tigré, des combattants capturés et des travailleurs humanitaires qui donnent une image du recrutement forcé par les responsables locaux dans plusieurs parties de la région.

Les témoignages suggèrent que certains Tigréens, qui se sont portés volontaires en masse plus tôt dans la guerre, sont de plus en plus réticents à combattre dans un conflit qui s'est enlisé après un cessez-le-feu en mars.

Kindeya Gebrehiwot, du bureau des relations extérieures du Tigré, a déclaré à Reuters par courriel que certains fonctionnaires de rang inférieur avaient détenu des membres de leur famille pour les forcer à s'enrôler, mais a précisé que de tels incidents étaient rares, que les proches avaient été libérés et les fonctionnaires punis.

Les arrestations ne faisaient pas partie de la politique du gouvernement tigréen, a-t-il dit.

"Les allégations de recrutement forcé ne sont pas exactes", a déclaré Kindeya. "Néanmoins, il y a eu quelques irrégularités dans les démarches au niveau inférieur du gouvernement. Ces irrégularités sont rares et sporadiques, et non systémiques."

Reuters a également demandé des commentaires à la police et aux responsables locaux via le TPLF, mais n'a pas reçu de réponse. La plupart des liaisons de communication vers le Tigré sont interrompues depuis juin. Certaines parties sont coupées depuis le début de la guerre.

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, a déclaré que les responsables gouvernementaux avaient reçu de multiples rapports de recrutement forcé.

Le phénomène a commencé à la fin de l'année dernière, selon deux combattants tigréens capturés qui se sont exprimés en février depuis un hôpital de la région voisine d'Afar.

Il s'est accéléré en janvier et s'est intensifié avec des arrestations massives le mois dernier, ont ajouté six habitants du Tigré, qui ont tous dit avoir des amis ou des membres de leur famille détenus dans le cadre d'une campagne agressive visant à faire en sorte que les gens s'engagent.

L'un des combattants capturés, Aleyu, 18 ans, a décrit comment un haut fonctionnaire local, dont il ne connaissait pas le nom, est venu chez lui à Endabaguna, dans le nord-ouest du Tigré, le 10 novembre. Reuters n'a pas divulgué le nom de famille d'Aleyu pour éviter toute répercussion sur lui ou sa famille.

"Il a dit que ma mère serait emprisonnée et ma famille condamnée à une amende de 10 000 à 20 000 birrs éthiopiens (195 à 390 dollars)", a déclaré Aleyu. "Il m'a forcé à m'engager".

Aleyu se trouvait à l'hôpital central de Dubti après que sa jambe ait été touchée par un tir de mitrailleuse près de la ville de Chifre dans l'Afar, a-t-il dit. Le membre blessé était si maigre que son mollet avait la même taille que sa cheville.

Aleyu et l'autre combattant capturé qui a parlé à Reuters étaient tous deux détenus dans la même chambre d'hôpital, et les entretiens ont été autorisés par le gouvernement régional Afar. Les deux hommes ont déclaré qu'ils parlaient de leur plein gré et sans la présence de gardes ou d'officiels.

JE NE VOULAIS PAS QUE MA MÈRE AILLE EN PRISON".

Le deuxième combattant, Filmon, un étudiant de 18 ans originaire de Mekelle, la capitale du Tigré, a déclaré que des responsables ont tenu une réunion dans leur quartier en novembre et ont dit aux familles de contribuer une personne aux forces armées sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Il n'a pas précisé quels fonctionnaires ont tenu la réunion.

"Je me suis engagé. Je ne voulais pas que ma mère aille en prison", a déclaré Filmon, qui reçoit un traitement après avoir perdu sa jambe gauche dans une embuscade.

Il dit être resté blessé pendant neuf jours - survivant avec quelques biscuits dans ses poches et l'eau de la rivière - avant qu'un fermier ne le remette à l'armée éthiopienne, qui l'a soigné dans un hôpital militaire de fortune. Son dossier médical indique que sa jambe était atteinte de gangrène et qu'elle a donc été amputée.

"La guerre est mauvaise. Vous voyez les vautours manger le corps de vos propres amis", a-t-il dit tranquillement.

Leurs récits ont été repris par six résidents du Tigré, qui ont tous demandé à ne pas être nommés par crainte de représailles.

Chacun d'entre eux a déclaré avoir un parent en prison ou connaître personnellement au moins une douzaine de familles dans ce cas.

Un résident a déclaré qu'un dépliant a été distribué lors des campagnes de recrutement dans les salles de réunion du quartier en janvier, appelant les résidents à ne pas se "cacher". "Pour l'instant, sans aucun délai, allez à l'entraînement militaire et contribuez à votre patrie", lisait-on dans le document, examiné par Reuters.

Le tract était daté du 9 janvier et estampillé au nom du gouvernement régional du Tigré et de l'administration de la ville de Mekelle. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer de manière indépendante son authenticité.

Un autre résident - un homme récemment marié qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de répercussions - a déclaré que sa femme enceinte a été détenue en avril à la suite d'une réunion de quartier obligatoire, alors qu'il était absent au travail.

Les personnes présentes à la réunion, ainsi qu'au poste de police où sa femme a été emmenée, lui ont dit qu'elle ne serait pas libérée s'il ne s'engageait pas, a déclaré l'homme.

Il s'est précipité au poste de police pour expliquer à ses geôliers qu'il ne pouvait pas s'engager en raison de son travail de travailleur humanitaire. "Vous n'avez pas besoin d'avoir une Kalachnikov pour soutenir le peuple", a-t-il déclaré à Reuters, en racontant la conversation avec les policiers.

Sa femme a été libérée le lendemain après que d'autres femmes détenues aient fait honte aux gardes pour avoir emprisonné une femme enceinte, a-t-il dit. Un collègue de son organisation humanitaire, qui a contacté les autorités en son nom, a confirmé son récit.

L'ESPRIT DE COMBAT FAIBLIT

Depuis que le gouvernement d'Abiy a déclaré un cessez-le-feu en mars, une trêve précaire s'est installée. Les forces tigréennes, qui avaient menacé de marcher vers la capitale Addis-Abeba en novembre, se sont largement retirées dans leur propre région.

Il y a eu quelques rapports de combats sporadiques.

Cependant, les récits de recrutement forcé suggèrent que le TPLF pourrait se préparer à une éventuelle reprise des combats. Ils indiquent également que le Tigré perd son enthousiasme pour le conflit - ce que Kindeya a démenti.

"Il n'y a jamais eu de pénurie de personnes désireuses de rejoindre nos forces", a-t-il déclaré, ajoutant que certains jeunes volontaires avaient été renvoyés pour aider d'une manière qui n'impliquait pas de combattre.

"Nous préférerions toujours donner une chance à la paix mais, lorsque cela n'est pas possible et que la guerre nous est imposée, nous devrons évidemment être capables de nous défendre", a-t-il déclaré. "Toute la mobilisation et la préparation que nous avons faites se fait dans cette perspective."

Lorsque les forces fédérales contrôlaient largement le Tigré - de novembre 2020 à juin 2021 - des dizaines d'habitants ont déclaré à Reuters que les forces pro-gouvernementales avaient terrorisé la population avec des meurtres de masse et des viols collectifs.

Le gouvernement a déclaré que certains soldats avaient été arrêtés, mais que les rapports étaient exagérés.

Les abus, que les journalistes de Reuters ont entendu raconter des grandes villes aux petits villages, ont contribué à alimenter un flot de volontaires pour rejoindre les combattants tigréens, qui ont chassé l'armée fédérale et ses alliés du Tigré à la mi-2021.

Un autre résident, qui a également requis l'anonymat par crainte de représailles, a déclaré que l'enthousiasme pour rejoindre les forces tigréennes avait diminué après qu'elles aient poussé dans les régions voisines d'Amhara et d'Afar, mais qu'elles aient été repoussées dans des batailles sanglantes.

"Auparavant, de nombreux jeunes s'étaient engagés, craignant d'être tués par l'armée ou les forces amhara s'ils restaient chez eux, ou cherchant à se venger des abus commis contre des proches", a-t-il déclaré. "Mais maintenant, il y a moins de volontaires".

La campagne de recrutement se poursuit après que le TPLF se soit largement réinstallé dans le Tigré en avril, en disant qu'il espérait que cela permettrait l'entrée de l'aide alimentaire dont on a désespérément besoin. Mais seul un filet d'eau est arrivé.

"Le gouvernement central poursuit le siège et le blocus", a déclaré la semaine dernière le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, "il se prépare à une invasion".

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse, a nié que l'aide était bloquée.

GARÇONS ET FILLES CIBLÉS

Un homme de Mekelle a déclaré que son voisin de 70 ans avait été emprisonné le 16 avril pour forcer sa fille à s'engager. Son cousin a également été emprisonné il y a trois semaines pour faire pression sur le fils de cet homme afin qu'il s'engage, a déclaré l'homme.

Les habitants interrogés par Reuters ont déclaré être au courant d'arrestations dans des villes du Tigré, notamment à Mekelle, Shire, Wukro, Adigrat et Adwa. Reuters a parlé à plusieurs sources qui ont attesté de raids à Mekelle et Shire, mais n'a pas pu joindre des personnes dans les trois autres endroits.

Les détenus sont pour la plupart détenus dans des postes de police, ont déclaré deux des résidents qui ont raconté avoir rendu visite à des prisonniers.

Les groupes de défense des droits étrangers tels qu'Amnesty International et Human Rights Watch ont déclaré qu'ils ne disposaient pas de suffisamment d'informations pour faire des commentaires. Le territoire détenu par le TPLF est inaccessible aux journalistes ou aux chercheurs.

Un autre habitant de Mekelle a déclaré que sa nièce de 17 ans a simplement été forcée de s'enrôler après que des responsables locaux ont effectué des raids à minuit dans les maisons de son village, qu'il a refusé de nommer, par crainte de représailles.

"Tout le monde est visé, garçons et filles", a-t-il dit. "C'est devenu la nouvelle normalité [...]. Nous ne pouvons pas les compter."