Certains à Shanghai sortent pour respirer alors que Pékin reprend les tests massifs de COVID

Des messages sur les médias sociaux ont montré des habitants de Shanghai se promenant dans leur banlieue, ou faisant la queue dans les supermarchés qui avaient été autorisés à rouvrir. Une photo montrait deux femmes portant une perche avec quatre sacs d'épicerie volumineux sur leurs épaules.

C'était le résultat d'un assouplissement progressif des restrictions dans cinq des 16 districts de la ville à partir de dimanche, où vivent environ un cinquième de la population de Shanghai, et où certaines personnes ont été autorisées à quitter leurs habitations pour la première fois depuis des semaines.

Le niveau des restrictions variait d'un complexe résidentiel à l'autre. Dans de nombreux complexes, une seule personne de chaque foyer pouvait sortir à la fois, pour un maximum de trois heures.

La plupart n'ont pas la permission de conduire ou même de faire du vélo, ce qui a suscité des plaisanteries sur les médias sociaux.

Une page WeChat utilisée pour organiser des commandes groupées de produits de première nécessité pendant le confinement proposait un âne au prix de 88 888 yuans (13 450 dollars) avec une date de livraison fixée après 365 ans comme alternative à l'utilisation de véhicules pour transporter les provisions.

"Comptez sur moi pour l'un de ces achats groupés d'ânes", a commenté un résident sur le post.

En Chine, le chiffre huit est associé à la prospérité.

De plus en plus en décalage avec la plupart des autres pays qui ont considérablement assoupli ou même complètement levé les restrictions liées au coronavirus, la Chine n'a donné aucun signe de déviation de sa politique "zéro COVID".

La Chine a accepté un lourd coût économique et exigé d'énormes sacrifices personnels de la part de millions de personnes contraintes à un isolement prolongé.

Nombre de ces personnes ont dû faire face à des pertes de revenus, à des difficultés d'approvisionnement en nourriture et à des retards importants dans l'accès aux soins de santé d'urgence et aux autres services de base. Cela a conduit à de rares explosions de colère au cours d'une année sensible pour le président Xi Jinping, dont on s'attend largement à ce qu'il obtienne un troisième mandat sans précédent cet automne.

Les autorités chinoises affirment que leurs politiques en matière de COVID visent à sauver autant de vies que possible, soulignant les millions de décès que le COVID a causés en dehors de la Chine.

Les autorités ont signalé 20 nouveaux décès dus au COVID le 2 mai, tous à Shanghai, portant le total de la Chine à 5 112 depuis le début de la pandémie.

LA CAPITALE RESSERRE LES CONTRÔLES

Pékin, avec des dizaines de nouveaux cas par jour dans une épidémie qui en est à sa deuxième semaine, mise sur les tests de masse pour localiser et isoler les infections et éviter un confinement semblable à celui de Shanghai.

La capitale de 22 millions d'habitants a renforcé les mesures de contrôle du COVID pendant les cinq jours de vacances de la Fête du travail qui se terminent mercredi, traditionnellement l'une des périodes les plus actives pour les restaurants et le tourisme.

Douze des 16 districts de Pékin effectueront trois autres séries de tests COVID entre le 3 et le 5 mai, après les trois séries précédentes de dépistage de la semaine dernière.

Les restaurants de la capitale ont été fermés et certains immeubles d'habitation ont été scellés. La plupart des autres lieux étaient soit fermés, soit exigeaient un test PCR négatif de la part des visiteurs.

Les rues étaient calmes, de nombreux résidents craignant de recevoir un ordre de quarantaine s'il s'avère qu'ils se trouvaient à proximité d'un cas de COVID.

Les nouveaux cas quotidiens à Pékin ont été relativement stables depuis l'apparition des premières infections dans la capitale le 22 avril, avec un total de 62 cas détectés le 2 mai.

À Shanghai, le nombre de cas trouvés en dehors des zones de quarantaine est passé de 58 à 73 - un recul après deux jours consécutifs de zéro cas.

Une période de zéro cas dans ces zones, où un certain mouvement à l'extérieur des complexes résidentiels est autorisé, est une condition essentielle pour un assouplissement plus significatif des restrictions du COVID.

(1 $ = 6,6080 yuan renminbi chinois)