Le promoteur chinois Country Garden fait face à un appel de certains petits détenteurs d'obligations onshore pour l'annulation d'un accord visant à étendre le remboursement d'une obligation, arguant qu'il était injuste et illégal, selon des sources et un document.

Les détenteurs d'obligations onshore de Country Garden ont approuvé sa proposition d'extension des paiements de la dette d'une valeur de 3,9 milliards de yuans (536 millions de dollars) vendredi en fin de journée, dans le cadre d'un accord qui a permis à l'entreprise de s'éloigner de la menace d'un défaut de paiement et d'apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Les difficultés financières du premier promoteur privé du pays ont assombri les perspectives du secteur immobilier chinois en crise, et l'accord d'extension de la dette - ainsi que les nouvelles mesures de soutien au secteur prises par Pékin - ont stimulé l'humeur du marché lundi.

Lors du vote de vendredi sur la proposition d'extension de Country Garden, 56,08 % des créanciers onshore participants ont approuvé l'accord, 43,64 % s'y sont opposés et 0,28 % se sont abstenus, selon un document officiel communiqué aux détenteurs d'obligations.

Dans une lettre d'opposition à l'accord, qui a été envoyée à Country Garden et dont Reuters a eu connaissance, certains créanciers se sont plaints que les procédures des assemblées des détenteurs d'obligations étaient injustes et contraires aux règles et aux lois.

La lettre indique que certains avis importants n'ont été envoyés qu'à certains détenteurs d'obligations, et que la réunion avec certains détenteurs d'obligations pour le vote a été reportée à plusieurs reprises sans que les raisons en soient clairement expliquées.

Par conséquent, le résultat devrait être annulé.

L'impact des objections des petits détenteurs d'obligations sur l'accord d'extension des remboursements n'est pas immédiatement clair.

L'un des détenteurs d'obligations, qui a signé la lettre et a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de l'affaire, a déclaré que les créanciers voulaient exprimer leur mécontentement et signaler le processus aux autorités de réglementation.

Il y a cependant peu de chances qu'ils puissent inverser les résultats du vote, a déclaré le détenteur d'obligations.

Country Garden s'est refusé à tout commentaire.

DeHeng Law Offices, un cabinet d'avocats basé à Pékin qui a approuvé les résultats du vote de Country Garden dans une lettre d'avis juridique envoyée aux investisseurs samedi, a déclaré que le vote s'était déroulé conformément aux procédures légales et que les résultats étaient effectifs.

M. DeHeng n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

La protestation de certains créanciers de Country Garden souligne à quel point le processus de restructuration de la dette du promoteur pourrait être cahoteux, alors qu'il doit faire face à de multiples échéances de paiement d'obligations à la fois sur terre et à l'étranger dans les mois à venir.