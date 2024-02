Asalia Casares, 52 ans, est une démocrate de toujours qui a voté pour le président américain Joe Biden en 2020, comme beaucoup dans le comté de Maverick, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un rare bastion démocrate dans l'État majoritairement républicain du Texas.

Cependant, Mme Casares se dit préoccupée par les niveaux élevés d'immigration clandestine qui pèsent sur sa ville natale d'Eagle Pass, au Texas, qui se trouve le long du Rio Grande et où elle est née et a grandi. Tout en sympathisant avec les migrants, elle s'inquiète de la sécurité des résidents et des familles de migrants, citant les dangers de la traversée du Rio Grande et évoquant un incident au cours duquel trois personnes ont été retrouvées cachées derrière la maison d'un voisin âgé.

Mme Casares, fonctionnaire des impôts du comté de Maverick qui fait campagne pour un nouveau mandat, pense que l'ancien président républicain Donald Trump découragerait le franchissement de la frontière en adoptant une position plus dure. Devant un site de vote anticipé mercredi, elle a déclaré qu'elle voterait probablement pour lui dans un face-à-face avec M. Biden lors de l'élection présidentielle de novembre.

"Si c'est Biden et Trump, c'est un peu difficile parce que je suis démocrate, mais je n'aime pas ce que nous vivons. Je n'aime pas ce qui se passe à nos frontières", a-t-elle déclaré. "Je dirais probablement Trump."

M. Trump, le candidat probable du parti républicain, entend exploiter cette frustration lors d'une visite à Eagle Pass jeudi. Il a promis d'intensifier la répression de l'immigration qu'il a menée au cours de son premier mandat et de reprendre ses politiques phares, telles que la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et le programme "Restez au Mexique", qui obligeait certains migrants non mexicains à attendre au Mexique la résolution de leur demande d'asile aux États-Unis.

Le comté de Maverick, où se trouve Eagle Pass et qui est en grande partie hispanique, soutient les candidats démocrates à l'élection présidentielle depuis près d'un siècle. M. Biden a battu M. Trump dans ce comté en 2020, bien qu'il ait été battu par M. Trump au Texas.

Le parti républicain du comté de Maverick a toutefois cité une étude menée par l'analyste politique Dave Wasserman, qui montre que les électeurs ont de plus en plus soutenu M. Trump entre la course présidentielle de 2016 et celle de 2020. Le parti démocrate du comté n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Biden se rendra jeudi à Brownsville, au Texas, à quelque 320 miles (515 km) au sud-est de la frontière.

Le président a durci sa position sur la frontière au cours des derniers mois et reproche aux républicains de ne pas avoir adopté une législation qui augmenterait le financement et l'autorité en matière d'application de la loi sur l'immigration. Dans le même temps, sa campagne dépeint M. Trump comme essayant de bloquer les réformes frontalières pour son propre bénéfice politique et comme cruel pour avoir dit qu'il chercherait à atteindre des niveaux historiques de déportations.

Toutefois, certains habitants d'Eagle Pass sont de plus en plus frustrés par la situation à la frontière et la question de l'immigration pourrait créer une ouverture pour les républicains qui ont cherché à faire des percées auprès des Latinos au Texas et dans d'autres États.

NOUS SOMMES FATIGUÉS

Olga Ramos, une autre démocrate qui fait campagne pour sa réélection au poste de commissaire du comté de Maverick, a déclaré qu'elle ne savait pas encore si elle choisirait M. Biden ou M. Trump lors d'un match retour et que l'immigration était une question centrale pour elle.

Son district comprend des ranchs et d'autres propriétés où les migrants traversent, ainsi qu'une base de la Garde nationale du Texas.

Mme Ramos, 56 ans, a déclaré que les habitants se plaignaient que les migrants allaient sous leur porche pour recharger leur téléphone et qu'ils ouvraient les portes des ranchs pour permettre aux animaux de s'échapper.

"Cela fait deux ans que nous sommes confrontés à cette situation. Nous sommes fatigués", a-t-elle déclaré. "Je reçois toutes les plaintes de mes électeurs, je demande de l'aide et nous ne l'obtenons pas.

Mais il n'est pas certain que le mécontentement à propos de la frontière fasse bouger les autres électeurs démocrates d'Eagle Pass et des environs.

Jesus "Jesse" Becerra, un démocrate de 72 ans en lice pour un poste d'agent local, a déclaré que sa candidate préférée était la républicaine Nikki Haley, qui a perdu face à Trump dans les cinq courses à l'investiture républicaine jusqu'à présent. Mais dans un match retour Biden-Trump, il choisirait Biden.

M. Becerra a déclaré que M. Biden avait fait pression en faveur d'une législation qui traiterait des questions frontalières, mais que les républicains l'avaient bloquée après que M. Trump s'y soit opposé.

"Ils ne veulent pas parvenir à un compromis", a-t-il déclaré.