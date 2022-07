Certains étudiants américains repensent à leurs projets universitaires dans les États où l'avortement est interdit.

Mais Huang, 16 ans, dit avoir rayé l'université de sa liste de candidatures après que l'Ohio a promulgué une interdiction quasi-totale de l'avortement le mois dernier. Elle envisage maintenant de ratisser plus large pour trouver des écoles dans des États aux lois moins restrictives.

"Je ne veux pas aller à l'école dans un État où l'avortement est interdit", a-t-elle déclaré.

La décision de la Cour suprême des États-Unis, en juin, d'annuler l'arrêt Roe v. Wade de 1973, qui légalisait l'avortement dans tout le pays, a amené certains étudiants à repenser leurs projets d'études supérieures, les États s'empressant d'interdire ou de limiter l'avortement, selon des entretiens avec 20 étudiants et conseillers d'université à travers le pays.

S'il est vrai que certains étudiants hésitent depuis longtemps à fréquenter des établissements dont les tendances politiques diffèrent des leurs, les récentes mesures prises par des États conservateurs sur des questions telles que l'avortement et les droits LGBTQ+ ont accentué la polarisation du pays.

Pour certains étudiants, les restrictions font craindre qu'ils ne puissent pas obtenir un avortement s'ils en ont besoin ou qu'ils soient victimes de discrimination en raison de leur différence de sexe. D'autres ont dit craindre d'être confrontés à des préjugés raciaux ou d'être ostracisés politiquement.

"Je ne suis qu'au lycée en ce moment, et je découvre encore qui je suis", a déclaré Samira Murad, 17 ans, qui sera en terminale cet automne au lycée Stuyvesant de New York. "Je ne veux pas déménager quelque part où je ne peux pas être moi-même à cause des lois mises en place".

Il est trop tôt pour déterminer si de telles préoccupations affecteront les admissions de manière mesurable, et les preuves d'autres lois d'État récentes qui divisent suggèrent que l'impact global pourrait être faible.

Mais dans le sillage de l'annulation de la loi Roe, les conseillers d'université ont déclaré que l'avortement a figuré en bonne place dans de nombreuses conversations avec leurs clients, certains allant jusqu'à refuser l'école de leurs rêves.

"Certains de nos étudiants ont explicitement déclaré qu'ils ne feraient pas de demande d'inscription dans des collèges et des universités dans des États qui pourraient porter atteinte à leur accès aux droits reproductifs", a déclaré Daniel Santos, directeur général de la société de conseil universitaire Prepory en Floride.

UN SUJET DE PRÉOCCUPATION

Kristen Willmott, conseillère auprès de Top Tier Admissions dans le Massachusetts, a déclaré que les étudiants avec lesquels elle travaille lui ont dit qu'ils retiraient certaines grandes écoles du Texas, de Floride et du Tennessee de leur liste de candidatures en raison de leurs lois restrictives sur l'avortement.

Alexis Prisco, qui entre en dernière année à l'Eastern Technical High School dans le Maryland, avait prévu de poser sa candidature à l'alma mater de ses parents, l'Université de Washington à St Louis, dans le Missouri.

Elle se méfie cependant, après que l'État a promulgué une loi interdisant effectivement l'avortement.

"Maintenant, ma mère m'a prévenue que je devais être très prudente lorsque je postulais à des écoles dans des États avec des lois de déclenchement", a déclaré Prisco, 17 ans, faisant référence aux interdictions conçues pour entrer en vigueur une fois que la Cour suprême aura annulé Roe.

L'université de Washington a refusé de commenter mais a partagé une déclaration du 24 juin dans laquelle les dirigeants de l'université reconnaissaient les craintes et la frustration ressenties par certains après la décision du tribunal. L'Oberlin College n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Plusieurs étudiants ont exprimé des inquiétudes similaires au sujet de la fréquentation de l'université en Caroline du Nord après que l'État ait adopté en 2016 une loi restreignant les salles de bain que les personnes transgenres pouvaient utiliser, a déclaré le conseiller Jayson Weingarten de Ivy Coach, basé à New York.

Mais il a ajouté que beaucoup ont tout de même choisi de fréquenter l'Université Duke et l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Les statistiques d'admission de l'UNC montrent que le nombre de candidats a augmenté de 14 % entre 2016 et 2017, malgré le malaise de certains étudiants.

L'avortement est "un sujet de préoccupation pour la plupart des étudiants, mais pas quelque chose qui va les dissuader d'aller dans l'une des écoles les plus sélectives du pays", a déclaré Mme Weingarten.

Shahreen Abedin, porte-parole de la faculté de médecine de l'Université du Texas, a déclaré que l'école n'avait pas constaté de baisse des candidatures qu'elle pourrait raisonnablement attribuer à l'interdiction par l'État des avortements après six semaines, entrée en vigueur en septembre.

Pour Sabrina Thaler, lycéenne du Maryland, cependant, la perspective de fréquenter l'université dans un État qui interdit l'avortement est troublante.

Thaler, 16 ans, se souvient de la question qu'elle a posée à sa classe de lycée lors d'une discussion en mai, après la fuite de la décision qui a finalement annulé Roe v. Wade.

"Que se passe-t-il si je vais dans une université dans un État où l'avortement est interdit et que je me fais violer et que je n'ai pas la possibilité d'avorter ?"