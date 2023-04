Les fournisseurs américains de services d'avortement par télémédecine se sont efforcés jeudi de maintenir leurs services disponibles après qu'une cour d'appel fédérale a décidé que la pilule abortive mifépristone pouvait être distribuée dans le cadre d'un litige en cours, mais avec d'importantes restrictions.

La cinquième cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a confirmé mercredi l'ordonnance d'un tribunal inférieur qui limitait l'utilisation de la pilule aux sept premières semaines de grossesse et exigeait des visites médicales en personne pour l'obtenir.

La mifépristone est utilisée avec un autre médicament appelé misoprostol pour pratiquer l'avortement médicamenteux, qui représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis. De nombreux autres pays autorisent déjà les avortements au misoprostol uniquement.

Plusieurs cabinets de télésanté américains ont déclaré qu'ils étaient déjà passés à des régimes d'avortement à base de misoprostol uniquement, ou qu'ils étaient prêts à le faire si nécessaire après minuit samedi, date à laquelle les nouvelles restrictions sur la pilule doivent entrer en vigueur.

"La matinée a été rude, mais nous sommes passés au régime sûr et efficace du misoprostol seul afin de ne pas interrompre le service en ce temps utile", a déclaré Julie Amaon, directrice médicale de Just The Pill, une société qui fournit des médicaments abortifs dans le Wyoming, le Montana, le Colorado et le Minnesota.

Jayaram Brindala, fondateur d'Abortion Telemedicine, a déclaré que le prestataire ne serait "plus en mesure d'envoyer le médicament mifépristone par la poste, où que ce soit". Il a ajouté que la société continuerait à envoyer le traitement à base de misoprostol uniquement dans les États qui l'autorisent.

D'autres cabinets de télémédecine qui fournissent des médicaments abortifs ont déclaré qu'ils attendaient de voir ce qui se passerait au tribunal avant d'annoncer tout changement de politique.

Le ministère de la justice a annoncé qu'il demanderait une aide d'urgence à la Cour suprême des États-Unis pour confirmer l'approbation de la mifépristone par la Federal Drug Administration (FDA).

"Nous ne pouvons pas dire avec certitude à quoi ressembleront nos services la semaine prochaine", a déclaré Christie Pitney, PDG de Forward Midwifery, un cabinet de télémédecine de Washington D.C. Elle a ajouté que Forward Midwifery serait en mesure d'offrir des services de télémédecine à ses clients.

Elle a ajouté que Forward Midwifery continuerait à fournir aux patientes des "services fondés sur des preuves". "Idéalement, il s'agira de la mifépristone et du misoprostol, mais nous sommes prêts à passer à un régime basé uniquement sur le misoprostol si nécessaire", a-t-elle déclaré.

LES VOIES D'ACCÈS DEMEURENT

La bataille judiciaire autour de la mifépristone a attiré l'attention du public comme étant l'affaire d'avortement la plus importante depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'année dernière l'arrêt Roe v. Wade de 1973, qui établissait les droits fédéraux en matière d'avortement.

La décision de la cour d'appel de mercredi a effectivement rétabli les restrictions sur la distribution de la pilule qui avaient été levées depuis 2016, y compris la limitation de son utilisation aux sept premières semaines de grossesse, contre 10 actuellement, et l'exigence de visites médicales en personne pour prescrire et délivrer le médicament.

Avant que la FDA ne supprime l'exigence de visite en personne en 2016, certains prestataires proposaient un modèle semi-télésanté, qui serait théoriquement encore possible aujourd'hui dans les États qui n'ont pas interdit purement et simplement l'avortement, a déclaré Greer Donley, professeure agrégée à la faculté de droit de l'université de Pittsburgh.

Selon ce modèle, les patientes ont des rendez-vous virtuels avec les prestataires, mais vont chercher leurs pilules en personne dans des bureaux satellites tels que les filiales de Planned Parenthood, d'après Donley.

Une autre façon de contourner la décision de la cour d'appel serait que la FDA déclare que les entreprises pharmaceutiques et les médecins ne seront pas exposés à des risques juridiques pour avoir fabriqué ou prescrit la mifépristone, selon des experts en droit pharmaceutique.

"D'un point de vue pratique, la FDA ne poursuivra personne, mais à moins qu'elle ne le dise clairement et qu'elle ne fournisse des orientations explicites sur cette question, de nombreuses personnes ne seront pas prêtes à parier sur cela", a déclaré M. Donley.

La clinique d'avortement Choix, basée en Californie, a déclaré qu'elle continuait à fournir le régime de mifépristone et de misoprostol aux patientes souhaitant avorter maintenant ou avancer des pilules pour une utilisation future.

Cindy Adam, PDG de Choix, a appelé la FDA à prendre "des mesures significatives pour affirmer son autorité légale".

Le fournisseur étranger Aid Access, un service basé en Autriche qui expédie des médicaments abortifs aux patientes américaines, a déclaré que la décision de la cour d'appel n'affecterait pas sa capacité à envoyer des pilules abortives aux États-Unis.

"Nous continuerons à fournir des soins d'avortement par télémédecine avec la mifépristone et le misoprostol conformément aux meilleures pratiques médicales scientifiquement prouvées", a déclaré le groupe dans un communiqué.