Certains habitants de Shanghai quittent leur domicile pour la première fois en deux semaines alors que le COVID réduit l'aisance.

Avec un quart de la population sous ce que la société de courtage Nomura a décrit comme des "lockdowns complets ou partiels", les dirigeants chinois prennent de plus en plus de mesures pour alléger le bilan économique de leur stratégie "zéro COVID", alors que les usines continuent d'annoncer des réductions de production, mais ils restent réticents à risquer de plus grandes vagues d'infection.

Shanghai a déclaré lundi que plus de 7 000 zones - qui, selon les médias locaux, abritent environ 4,8 millions de ses 25 millions d'habitants - avaient été classées à faible risque après l'absence de nouvelles infections pendant 14 jours. Les responsables locaux ont annoncé les zones résidentielles qui peuvent être ouvertes.

Mais si certaines personnes ont été autorisées à sortir mardi, la confusion régnait toujours quant à la liberté de mouvement, beaucoup attendant l'autorisation de leur comité résidentiel.

Une résidente a déclaré avoir brièvement quitté sa maison pour une promenade en scooter mardi matin après avoir obtenu l'autorisation de son complexe, pour se voir dire plus tard qu'elle ne pouvait plus le faire.

"Vous savez comment tout change très vite... si vous pouvez sortir, vous feriez mieux de le faire rapidement parce que vous ne savez pas si cela pourrait changer dans l'heure qui suit", a-t-elle déclaré, en refusant d'être nommée.

Pendant ce temps, les responsables ont déclaré que les taux d'infection quotidiens étaient susceptibles de rester élevés dans les prochains jours, Shanghai ayant toujours du mal à maîtriser l'épidémie - la plus importante en Chine depuis la découverte du coronavirus fin 2019 dans la ville centrale de Wuhan.

"L'épidémie est dans une phase d'augmentation rapide, la transmission sociale n'étant toujours pas maîtrisée de manière efficace", a déclaré Lei Zhenglong de la Commission nationale de la santé lors d'un briefing à Pékin.

"La prévision pour les prochains jours est que le nombre de personnes infectées restera à un niveau élevé", a-t-il ajouté.

Face aux inquiétudes suscitées par les restrictions sévères, le Département d'État américain a ordonné à ses employés gouvernementaux non urgents de quitter son consulat à Shanghai.

PRESSIONS À LA BAISSE

Mardi, le géant allemand des pièces automobiles Bosch a déclaré avoir suspendu la production sur ses sites de Shanghai et de la ville de Changchun dans la province de Jilin, touchée par le COVID, tout en plaçant deux autres usines - une à Shanghai et une autre dans la ville voisine de Taicang - en "circuit fermé", les travailleurs étant isolés à l'intérieur.

Nomura estime que pas moins de 45 villes chinoises mettent actuellement en place des fermetures complètes ou partielles, représentant 26,4 % de la population du pays et 40,3 % de son PIB.

Les épidémies ont accentué les pressions inflationnistes, car les résidents accumulent les biens et les restrictions de transport érodent les approvisionnements, mais cela a été partiellement compensé par une demande plus faible en raison de la baisse des revenus, a déclaré le courtier chinois Cinda Securities, ajoutant que des mesures de secours étaient nécessaires de toute urgence.

Le Premier ministre Li Keqiang a averti lundi que la Chine devait être "très vigilante" face à de nouvelles pressions économiques à la baisse et a déclaré que la lutte contre le COVID-19 devait être "coordonnée" avec le développement économique et social.

La Chine encourage également les investisseurs à long terme à acheter davantage d'actions et les principaux actionnaires des sociétés cotées à augmenter leurs participations lorsque les actions s'effondrent, dans le but de stabiliser un marché boursier secoué par l'aggravation de l'épidémie de COVID, a déclaré l'organisme de surveillance des valeurs mobilières du pays tard lundi.

Liu Min, vice-directeur de la commission commerciale de Shanghai, a déclaré que des efforts étaient faits pour rouvrir les supermarchés, les magasins de proximité et les pharmacies, mais que les activités non essentielles resteraient suspendues.

De nombreux habitants de la ville ont encore du mal à acheter de la nourriture. Le géant du commerce électronique JD.com, qui a reçu samedi une licence pour approvisionner la ville, a fait l'objet de critiques en ligne mardi lorsque les acheteurs ont découvert que les dates de livraison avaient été repoussées de plus d'une semaine.

Lundi, le nombre total de nouveaux cas asymptomatiques à Shanghai a chuté de 11 % par rapport à la veille, pour atteindre 22 348, tandis que les cas symptomatiques confirmés sont passés de 914 à 994 .