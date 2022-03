Certains investisseurs américains en Russie ne vendent pas par réflexe.

Les sanctions internationales ont de plus en plus puni Moscou après l'invasion de l'Ukraine, incitant les autorités russes à interdire aux courtiers russes de vendre des titres détenus par des étrangers.

Si les investisseurs se sont empressés d'annoncer qu'ils tentaient de se dégager de leurs investissements russes, cette démarche est compliquée par l'arrêt des transactions et l'interdiction faite par Moscou de vendre des actifs étrangers.

Mais certains investisseurs américains peuvent se permettre de ne pas paniquer, car leur faible exposition aux actions et obligations russes n'affecte pas de manière spectaculaire les rendements des portefeuilles, et les fortes baisses des valorisations et les préoccupations en matière de liquidités découragent les sorties précipitées.

"Ce que nous faisons, c'est de ne pas prendre de décisions précipitées", a déclaré Michael Kushma, directeur des investissements de Global Fixed Income chez Morgan Stanley Investment Management.

"Nous sommes confrontés à une situation très difficile et illiquide (...). Donc si vous prenez une position, vous vous inquiétez de ce qui va nous surprendre demain", a-t-il déclaré, refusant de divulguer son exposition à la Russie mais affirmant que les positions avaient été ajustées à mesure que les tensions augmentaient.

En réponse aux sanctions occidentales, la Russie a temporairement interdit mardi aux investisseurs étrangers de vendre des actifs russes, affirmant que les entreprises avaient besoin d'une chance de se faire une opinion réfléchie. Lundi, la banque centrale de Russie a suspendu les transactions boursières à la Bourse de Moscou.

Ces mesures ont été prises après la chute spectaculaire des valorisations dans toutes les catégories d'actifs au cours de la semaine dernière.

Les rendements des obligations russes OFZ à 10 ans, qui évoluent inversement aux prix, ont atteint leur plus haut niveau depuis début 2016. Les cotations londoniennes de Sberbank et Gazprom ont été quasiment anéanties.

Marcelo Assalin, responsable de William Blair Emerging Markets Debt, a déclaré que son entreprise était très peu exposée aux obligations russes et qu'il ne cherchait pas à vendre, soulignant également le manque de liquidités sur le marché.

"Je suis sceptique quant au fait que les investisseurs trouveront des liquidités pour vendre des positions importantes ici, donc je ne pense pas que la négociabilité soit quelque chose que les investisseurs peuvent trouver sur le marché à ce stade", a-t-il déclaré.

Bernard Horn, gestionnaire de portefeuille principal chez Polaris Capital Management, a déclaré que sa seule exposition directe au marché russe était constituée d'actions de la société d'extraction de diamants Alrosa, et qu'il n'était pas pressé de vendre.

"Nous ne sommes pas en mesure d'effectuer des transactions sur ces actions de toute façon, et il n'y a pas vraiment de raison pour nous de paniquer à ce sujet", a-t-il déclaré, ajoutant que certains investissements avaient en fait pris de la valeur depuis la crise ukrainienne.

"Nous sommes davantage exposés aux pénuries de méthanol, d'engrais, de gaz et de cuivre, par exemple. D'une certaine manière, tout cela fait plus que compenser notre exposition à Alrosa", a-t-il déclaré.

Jon Maier, directeur des investissements chez Global X, fournisseur de fonds négociés en bourse, a déclaré qu'il avait une très faible exposition aux actifs russes et que s'en débarrasser n'était pas une préoccupation.

En revanche, il constate un intérêt accru pour un ETF qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier de l'adoption de technologies de cybersécurité, a-t-il déclaré, ajoutant que les entrées hebdomadaires dans ce fonds s'élevaient à environ 80 millions de dollars au 28 février.

Le risque de cyberattaques de la part de la Russie s'est intensifié après les sanctions occidentales.

L'incertitude concernant le conflit ainsi que le risque de sanctions plus punitives ont faussé les prix, renforçant les arguments en faveur de la rétention ou même de l'achat potentiel d'actifs à bas prix à un stade ultérieur.

"Pour nous, il s'agit d'un choc énorme mais temporaire", a déclaré Kushma de Morgan Stanley.