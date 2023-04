La période de flottement continue sur les marchés boursiers, alors que le rythme des publications de résultats trimestriels d'entreprises s'intensifie. Peut-être un trop-plein de chocolat de Pâques du côté des investisseurs ? Une indigestion de banquiers centraux est aussi prévue d'ici la fin de la semaine, en amont d'une décision de politique monétaire importante de la Fed dans deux semaines. C'est ce dont on parle ce matin, entre deux fromages coulants, Fanfoué et plein de valeurs européennes présumément qualitatives. Je sais, ça a l'air bordélique comme ça, mais il y a un fil conducteur.

Les actions américaines ont signé une troisième séance consécutive de variations riquiquis autour de l'équilibre, signe d'une certaine prudence au démarrage d'une nouvelle saison de publications trimestrielles. Je crois qu'on peut parler de latéralisation ou d'un truc comme ça. Mais avec un biais haussier permanent, qui permet à certains indices de voler de petits records en petits records, à l'image du CAC40 français. Mention spéciale au FTSE britannique, qui a signé hier une huitième séance consécutive dans le vert. D'ailleurs pour l'anecdote, Londres n'a connu qu'une seule baisse en quinze séances. Les places occidentales ont bénéficié de l'accélération du PIB chinois au 1er trimestre 2023 et du sentiment diffus selon lequel le temps des grands bouleversements est probablement révolu : les taux vont monter un peu, l'économie va se tasser un peu, l'inflation va ralentir un peu et les résultats vont se dégrader un peu. Les investisseurs s'accommodent de cet environnement tiédasse, un peu.

En parallèle, ils n'écoutent pas trop les appels à la prudence de certains stratèges financiers, ni la cacophonie des banquiers centraux sur l'évolution des taux directeurs. Aux Etats-Unis, le président de la Banque d'Atlanta, Raphael Bostic, a indiqué hier être favorable à une hausse de taux additionnelle, puis au maintien de taux élevés pendant un certain temps. Son compère de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, est plus offensif en tablant sur deux ou trois hausses de plus. Mais ça n'a pas l'air de troubler les marchés actions qui misent toujours sur une inversion de la machine au cours de l'année. Le sifflet des banquiers de la Fed sera coupé à partir de samedi, pour respecter la période de silence légale avant la décision de politique monétaire du 3 mai. D'ici là, ils seront nombreux à prononcer des allocutions, en particulier jeudi.

Changeons un peu de sujet ce matin. Je discutais hier soir avec mon voisin Fanfoué (c'est comme ça qu'on dit François en patois savoyard) par-dessus la haie, quand il m'asséna : "dis-donc, ça fait longtemps que tu nous as pas gratifiés d'une petite sélection de valeurs tout droit sorties d'une étude de l'UBS. Ils ont peut-être de bonnes idées ceux-là, vu qu'ils ont joué les saintes-nitouches avec le Crédit Suisse mais qu'ils ont fini par récupérer le bastringue pour une croûte de vacherin fribourgeois". Il y a un mensonge dans cette entame. Je ne parle jamais du monde de la finance avec Fanfoué, vu qu'il me mettrait sûrement un coup de fusil s'il savait que c'est mon gagne-pain. Je préfère lui laisser croire que j'écris des trucs dans des journaux pas en papier. Mais je n'avais pas trop d'idées pour introduire cette sélection d'UBS alors va pour ce coq à l'âne légèrement spécieux. J'en ai profité pour glisser deux maréchaux d'Empire dans ce paragraphe, histoire de vous divertir. J'offre un reblochon à venir retirer chez Zonebourse à celles et ceux qui les trouvent.

Après ce doublé fromages-maréchaux, revenons-en à la raison pour laquelle vous êtes censés être ici : la finance. UBS a donc pondu hier une sélection de valeurs européennes de conviction sous un titre que n'aurait pas renié un fournisseur assermenté de platitudes commerciales "notre recette du succès dans l'environnement de marché actuel". Nos amis suisses ont trois thèmes de prédilection en ce moment : la reprise de croissance liée à la réouverture de la Chine, le risque d'une entrée en récession des Etats-Unis et la forte baisse du dollar dès que la Fed commencera à réduire ses taux. Voici les actions européennes qui les font vibrer en mode "convictions fortes" sur la base des thèmes précités :

Voilà, Fanfoué est content et vous avez quelques pistes à explorer si vous souscrivez à de tels scénarios.

Ailleurs dans l'actualité, les dirigeants européens se sont mis d'accord hier pour mobiliser 43 Mds€, provenant du public et du privé, pour développer l'industrie des semiconducteurs et ainsi améliorer l'autonomie de la région en la matière. Par ailleurs, la Commission planche sur une réforme du système de gestion des crises bancaires, même si la zone euro n'a pas eu à déplorer de pertes lors de la crise 2023, qui a vu tomber Crédit Suisse dans la Confédération et SVB Financial et Signature Bank aux Etats-Unis.

En Asie Pacifique, les places boursières sont toujours dans le creux de la vague. Tokyo perd 0,3% et Shanghai 0,4%, pendant que Hong Kong rend 0,5%. L'Australie termine à zéro. La Corée du Sud surnage en grappillant 0,3%. Les indicateurs avancés européens sont indécis.

Les temps forts économiques du jour

La seconde lecture de l'inflation de la zone euro en mars sera connue à 11h00, avant à 16h30 les stocks pétroliers hebdomadaires aux Etats-Unis. Le dernier "Livre Beige" de la Fed sera publié à 20h00. Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,0973 USD. L'once d'or navigue toujours autour de 2000 USD. Le pétrole perd quelques cents avec un Brent de Mer du Nord à 84,57 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,68 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans évolue à 3,58%. Le bitcoin est remonté à 30 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Stifel passe de conserver à acheter en visant 2,20 EUR.

Barry Callebaut : Julius Bär reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2050 à 2000 CHF.

bioMérieux : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 91,20 à 94,50 EUR.

Compass : Bernstein démarre le suivi à surperformance.

EasyJet : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 500 à 650 GBp.

Edenred : Bernstein démarre le suivi à surperformance.

Incap : Inderes passe d'alléger à accumuler en visant 12 EUR.

Kuehne + Nagel : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 315 CHF.

Lanxess : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 58 à 59 EUR.

Lufthansa : Stifel passe de conserver à acheter en visant 13 EUR.

Medicover : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 151 à 180 SEK.

National Grid : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 820 à 1000 GBp.

Network International : Credit Suisse passe de surperformance à neutre en visant 387 GBp.

Repsol : J.P. Morgan reprend le suivi à souspondérer en visant 14 EUR.

Ryanair : Stifel passe de conserver à acheter en visant 18 EUR.

SGS : Bernstein démarre le suivi à surperformance.

Société Foncière Lyonnaise : Oddo BHF passe de neutre à sousperformance en visant 85 EUR.

Soitec : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 180 EUR.

Stellantis : RBC reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 19 à 20 EUR.

Swiss Life : Julius Bär reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 620 à 670 CHF.

Unicredit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 25 EUR.

Viscofan : Bestinver passe d'acheter à conserver en visant 71,45 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

OVH : la croissance organique atteint 12,8% au T1, pour une marge d'Ebitda ajusté de 35,4%.

Pierre & Vacances : relève ses prévisions pour l'exercice.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ASML : le groupe vise 6,5 à 7 Mds€ de revenus au T2, au-dessus des attentes, et souligne que la demande excède toujours les capacités de production cette année.

Brunello Cucinelli : affiche une hausse de 33% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et confirme ses prévisions.

Just Eat Takeaway : les commandes du T1 sont décevantes, mais le groupe relève sa prévision d'Ebitda 2023.

Netflix : le titre est stable hors séance, après avoir perdu jusqu'à 12%, dans le sillage de la publication d'un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu, alors que le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur.

Omnicom : le titre gagne 2% hors séance après les résultats trimestriels.

United Airlines : le titre gagne 1,3% hors séance après la publication des trimestriels, en pertes, mais avec de bonnes perspectives pour la période estivale.

Vale : la production de minerai de fer au T1 est un peu inférieure aux prévisions.

Annonces importantes (et moins importantes)