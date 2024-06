L'économie indienne a besoin d'une baisse des taux d'intérêt pour maintenir une croissance élevée, ont déclaré deux membres externes du groupe de travail sur les taux de la banque centrale, arguant que les chocs sur les prix des denrées alimentaires n'ont jusqu'à présent pas aggravé les pressions inflationnistes.

Ashima Goyal et Jayanth Varma, membres du comité de politique monétaire de la Reserve Bank of India (MPC), ont tous deux voté en faveur d'une baisse du taux de référence lors de la dernière réunion de politique monétaire, s'opposant ainsi aux quatre membres qui ont voté pour le maintenir inchangé à 6,5 %.

Shashanka Bhide, un troisième membre externe du comité de politique monétaire qui a voté pour le statu quo, a reconnu que les perspectives de croissance sont une "considération importante" dans l'élaboration de la politique.

Les points de vue des trois membres montrent que les décideurs politiques sont de plus en plus préoccupés par la dynamique de la troisième économie d'Asie, même si l'inflation reste obstinément supérieure à l'objectif de 4 % fixé par la RBI.

La politique monétaire agit généralement avec un décalage de trois à cinq trimestres, ce qui signifie que des taux plus élevés auraient un impact sur la croissance l'année prochaine et non sur l'année en cours, a déclaré M. Varma, qui a voté en faveur d'une réduction des taux lors de deux réunions consécutives.

"Pendant une grande partie de la période 2023/24, j'ai été plus inquiet pour 2024/25 que pour 2023/24. Maintenant que nous sommes en 2024/25, je suis plus inquiet pour 2025/26. La forte croissance de rattrapage que nous avons observée en 2023/24 ne contribue guère à atténuer ces inquiétudes", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

L'économie indienne a progressé de 8,2 % au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars 2024. La RBI prévoit un ralentissement de la croissance à 7,2 % pour l'exercice 2025.

Les chocs des prix alimentaires, qui ont maintenu l'inflation globale au-dessus de l'objectif de 4 % de la banque centrale, n'ont pas d'effet durable sur l'inflation ou les attentes en matière d'inflation, a déclaré M. Goyal, dans les minutes publiées vendredi.

"Nous avons attendu un an pour observer l'impact de ces chocs (sur les prix alimentaires), il est maintenant temps de passer à autre chose", a-t-elle déclaré.

Même avec une réduction des taux de 25 points de base, "la politique monétaire resterait désinflationniste afin de ramener l'inflation de manière crédible vers l'objectif", a ajouté Mme Goyal.

M. Bhide a déclaré qu'il préférait attendre que l'inflation soit alignée sur l'objectif, mais il a reconnu que des taux d'intérêt réels élevés n'étaient pas propices à la croissance.

"La répercussion d'une inflation alimentaire élevée sur les chiffres globaux n'est peut-être pas immédiate, mais elle a des effets indirects, notamment sur les taux de salaire, les subventions et les secteurs dans lesquels les produits alimentaires sont des matières premières", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

"Des taux réels plus bas combinés à des taux d'inflation plus bas sont importants", a déclaré M. Bhide.

Néanmoins, les trois membres de la RBI continuent de soutenir que la politique doit rester stricte, faisant écho aux conseils du gouverneur Shaktikanta Das.

"La résilience de la croissance permet à la politique monétaire de se concentrer sans ambiguïté sur l'inflation, qui reste bien supérieure à l'objectif de 4 %", a déclaré M. Das.

"Toute action hâtive dans une direction différente causera plus de mal que de bien".