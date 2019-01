"Cervin" et "Matterhorn", des marques déposées par Zermatt Tourisme

Zermatt VS (awp/ats) - Zermatt Tourisme tient à protéger la marque "Cervin". Elle l'a fait inscrire dans le registre des marques déposées. Elle a aussi porté plainte contre des enseignes touristiques qui l'utilisaient.

"Zermatt et Cervin sont des marques fortes et nous tenons à ce qu'elles le restent", indique sur le site internet de Zermatt Tourisme son directeur Daniel Luggen. Pour cela, Zermatt Tourisme a officiellement fait inscrire le logo et les marques "Matterhorn", "Cervin" et "Cervino" dans le registre des marques déposées.

Zermatt Tourisme a porté plainte contre des enseignes touristiques dont le nom se composait des mots "Matterhorn" et "Cervin", poursuit le communiqué relayé jeudi sur le site internet du Nouvelliste. Une procédure judiciaire a été ouverte auprès du Tribunal cantonal.

Récemment, "dans le cadre d'une transaction judiciaire, Zermatt Tourisme est parvenue à faire radier toutes les marques concernées par la partie adverse. De plus, cette dernière a dû faire une déclaration officielle selon laquelle elle ne déposerait ni n'utiliserait plus à l'avenir les termes Zermatt, Matterhorn, Cervin et Cervino comme élément de marque", conclut le communiqué.

ats/rp