Je n'avais pas prévu de rédiger un troisième épisode de la série "Ces sociétés méconnues du Nasdaq 100" jusqu'à ce que mon collègue Adrien Chavanne m'interpelle à ce sujet. "Les gens ne connaissent qu'Amazon, Apple, Meta et Alphabet" m'assène-t-il. Il n'a pas complètement tort, les dernières lignes de l'indice recelant des noms que, même ici, on voit rarement passer. Voici donc les dernières "découvertes" : Skyworks Solutions, Zscaler, Dexcom, et Idexx Laboratories.

Zscaler

Fondée en 2007, et entrée au Nasdaq 100 en 2021, Zscaler (prononcez le “z” “zi”) conçoit et commercialise des logiciels de sécurité. La société dispose d'une plate-forme cloud qui sécurise les réseaux Internet et protège les infrastructures informatiques contre les menaces.

Le groupe, qui emploie environ 5000 personnes dans le monde, génère près de la moitié de ses revenus aux Etats-Unis,puis en Europe (34%) et en Asie-Pacifique (14%). Il compte au moins 6700 clients, dont au moins 30% sont des entreprises figurant au classement des deux mille plus grandes sociétés par actions mondiales (on y retrouve Siemens, Engie ou encore Schneider Electric).

Zscaler affiche une croissance fulgurante : le chiffre d’affaires a plus que triplé entre 2019 et 2022, et devrait encore doubler entre 2022 et 2024. En revanche, la société n'est pas rentable : ses marges nettes naviguent en territoire largement négatif (cette situation devrait s’améliorer sur les prochains exercices). Et elle apparaît trop richement valorisée, au regard de ses revenus, de la valeur de ses actifs et des flux de trésorerie qu’elle génère.

Dexcom

Fondé en 1999, Dexcom est un des leaders mondiaux des technologies de prise en charge du diabète : il conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) destinés aux personnes diabétiques et aux prestataires de soins de santé (appareils de mesure et transmetteurs).

Le groupe, qui emploie 7600 personnes, commercialise une grande partie de ses produits via des distributeurs, et réalise près des ¾ de son activité aux Etats-Unis. En 2022, il a mis l’accent sur son déploiement en Europe.

Le groupe est une belle valeur de croissance : le chiffre d’affaires a crû de 27% entre 2021 et 2022, puis de près de 19% entre 2021 et 2022, et est attendu en forte augmentation sur les exercices à venir. Dexcom dispose de perspectives réjouissantes, et ses marges, bien qu’irrgéulières, sont plutôt solides. Point négatif : la valorisation de la société semble particulièrement élevée, compte tenu de son bilan et des flux de trésorerie qu’elle génère.

Skyworks Solutions

Skyworks Solutions développe et commercialise des semi-conducteurs à signaux mixtes de hautes performances : amplificateurs, atténuateurs, détecteurs, coupleurs directionnels, modules, sous-systèmes radiofréquence, isolateurs, modulateurs, optocoupleurs, opto-isolateurs, déphaseurs, commutateurs et multiplexeurs, etc. Ses produits sont destinés aux secteurs de l'électronique grand public, de l'informatique, de la communication sans fil et des infrastructures réseaux, et aux applications automobiles, RFID, industrielles, médicales, militaires ou encore aérospatiales.

Le groupe, qui emploie plus de 11000 personnes, est issu de la fusion entre Conexant et la division sans-fil de Conexant en 2002. En 2021, il a acquis les activités d'infrastructure de Silicon Labs pour 2,75 milliards de dollars. Skyworks Solutions réalise 67% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, près de 29% en Asie, puis 4% dans la région EMEA. Les distributeurs assurent entre 80 et 90% de ses ventes.

A l’exception de l'exercice 2023, qui devrait selon les analystes afficher un repli, le groupe présente une croissance régulière du chiffre d’affaires, ainsi que des marges nettes constantes et généreuses. Au cours de cet exercice, le groupe prévoit de réduire drastiquement sa dette, pour passer de 1.6 milliard en 2022, à 766 millions en 2023. Enfin, la société apparaît peu valorisée au regard des flux de trésorerie qu’elle génère.

Idexx Laboratories

Né en 1983, IDEXX Laboratories (à ne pas confondre avec Idex Corp, son concitoyen, spécialiste des pompes et systèmes de fluide) est un des leaders mondiaux des instruments de diagnostic vétérinaire, activité qui compte pour 95% de ses revenus. Le groupe opère aussi dans l'analyse des produits laitiers et de l'eau pour près de 5% de ses revenus.

Les produits génèrent environ 57% du chiffre d’affaires, et les services 43%. Le groupe, qui emploie 11 000 personnes, réalise 71% de ses activités outre-Atlantique, environ 15% en Europe, le reste au Moyen-Orient, en Afrique, en Océanie et en Asie-Pacifique.

Idexx présente un chiffre d’affaires en croissance sur les derniers exercices, des marges nettes constantes et copieuses, et jouit d’une belle visibilité sur les exercices à venir. La société semble toutefois trop richement valorisée, par rapport à son BNA et ses flux de trésorerie. A noter, son très bon score ESG : A-.

Vous l'aurez remarqué, trois de ces 4 sociétés, Zscaler, Dexcom et Idexx affichent des notes d'investissement égales ou supérieures à 4 étoiles (notations Surperformance).

Pour conclure, voici un graphique comparatif des 4 valeurs sur 5 ans.

Retrouvez le premier épisode de la série ici, avec CSX Corp, Copart, XCel Energy et O'Reilly ; le second ici, avec Verisk Analytics, Splunk, Okta et Exelon Corporation.